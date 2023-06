Le chômage des jeunes atteint un nouveau record en Chine

Le taux de chômage des jeunes (16-24 ans) a atteint un nouveau record en mai en Chine en passant de 20,4% à 20,8% alors que la reprise économique ralentissait. Le sujet devient un défi pour les décideurs politiques au fur et à mesure que de nouveaux diplômés rejoignent le marché du travail. Selon les données publiées jeudi par le Bureau national des statistiques (BNS), c’est quatre fois plus que le taux de chômage global étudié, qui est resté inchangé à 5,2%, un creux de 16 mois. Le taux de chômage des 25-59 ans a même un peu diminué, de 4,2% à 4,1% en mai.

Pour 2023, le gouvernement vise un taux de chômage d’environ 5,5% avec la création de 12 millions de nouveaux emplois urbains, et un objectif de croissance du PIB d’environ 5%... «Si on en croit la loi d’Okun, qui mesure empiriquement la relation négative entre taux de chômage et taux de croissance, il faut une progression du PIB de l’ordre 7%-8% pour créer de nouveaux emplois nets dans l’Empire du Milieu, commente Anthony Morlet-Lavidalie, économiste chez Rexecode. Nous pensons donc que l’emploi devrait se stabiliser en 2023, après une année 2022 de fortes destructions d’emplois (-1,7%), et qu’il repartirait à la baisse en 2024.»

Plus qu’en Italie

Quant au taux de chômage des jeunes historiquement élevé, qui dépasse pour la première fois celui de l’Italie en mai (voir graphique), «il s’explique aussi bien par des facteurs conjoncturels, liés à cette croissance trop faible, que par des facteurs structurels, liés à une inadéquation des compétences (mésappariement), poursuit Anthony Morlet-Lavidalie. De nombreuses entreprises sont réticentes à embaucher dans un contexte de rebond post-Covid décevant. Les collectivités locales ont souvent joué un rôle de tampon en embauchant la part des jeunes que le secteur privé n’arrivait pas à absorber. Mais elles ne sont plus en capacité de le faire compte tenu de la forte pression qui s’exerce sur les finances publiques locales», ajoute-t-il, évoquant des dynamiques d’investissement fortement freinées, également dans le secteur privé depuis mi-2022, malgré les taux bas.

La dégringolade du marché de l’immobilier a torpillé les recettes fiscales des collectivités locales, qui reposent en large partie sur les transactions immobilières et se trouvent prises en étau entre des recettes fortement diminuées et des besoins de dépenses croissant pour réussir à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement central. Un dilemme également pour la croissance puisque ce dernier n’est pas prêt à soutenir un redémarrage du secteur immobilier, qui participait pour près de la moitié de la croissance du PIB ces dernières années.