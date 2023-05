Le Chili fait un pari à long terme sur le lithium

Les pays producteurs de métaux ne veulent pas être les laissés-pour-compte de la transition énergétique. Le gouvernement chilien a ainsi évoqué, le mois dernier, sa volonté de nationaliser ses mines de lithium, l’un des métaux essentiels à la production de batteries. Mi-février, le Mexique avait annoncé un projet similaire, tandis que le Zimbabwe veut interdire les exportations de minerai de lithium pour développer une industrie locale du raffinage et de la transformation du métal.

La décision chilienne aura le plus d’impact : le pays est le deuxième producteur mondial de lithium, derrière l’Australie (respectivement 26.000 tonnes et 55.400 tonnes en 2021, pour une production mondiale totale de 106.000 tonnes). Mais il s’inscrit dans le «triangle du lithium», un groupe de trois pays andins (avec l’Argentine et la Bolivie) qui concentrent l’essentiel des ressources identifiées de la matière première : 47 millions de tonnes à eux trois, contre 6,8 millions de tonnes pour les Etats-Unis, quatrième pays aux réserves les plus importantes. Or, l’importance de ces producteurs s’accroîtra avec la demande : l’Union européenne devrait ainsi consommer 35 fois plus de lithium en 2050, si le bloc atteint ses objectifs de décarbonation.

Abondance

Pour autant, la route sur laquelle s’engage le Chili est pavée de difficultés, notamment politiques puisque le projet doit être validé par le corps législatif. La décision prendra par ailleurs du temps à se concrétiser. «En l’état, il faut attendre la fin des concessions accordées aux groupes miniers SQM (prévue pour 2030) et Albemarle (pour 2043) pour que le Chili puisse nationaliser ses réserves, ce qui laisse du temps», remarque Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest Asset Management. «Pour le moment, nous anticipons que la décision chilienne -si elle se concrétise- aura un impact sur les entreprises minières, mais pas sur les cours du métal.» L’action SQM a perdu 26,7% depuis le début de l’année, contre 18,3% pour Albemarle. En revanche, le lithium a continué sa dégringolade, entraîné par la baisse des ventes de véhicules électriques en Chine (40% de la consommation finale mondiale).

Certes, la nationalisation ne sera pas sans effet sur les prix, à terme. Les experts remarquent que les mines gérées par des groupes publics sont, en général, moins performantes. Par ailleurs, la volonté de rendre la production plus propre imposera des coûts de retraitement supplémentaires. Le lithium est aujourd’hui extrait sous forme de saumure, mise à évaporer dans de grands bassins à ciel ouvert -une problématique sensible dans des pays à l’environnement désertique. Reste aussi à voir dans quelle mesure la décision chilienne pourrait détourner les investissements étrangers et limiter la production future. La Bolivie avait nationalisé ses réserves de lithium il y a une vingtaine d’années, sous le gouvernement Morales, et le pays n’en produit pratiquement pas aujourd’hui. Le Mexique, qui n’extrait pas, lui non plus, de métal, pourrait se trouver dans une situation similaire.

Le délai important pourrait donner aux consommateurs de lithium le temps de se retourner. L’élément est en effet l’un des plus abondants sur Terre. Pour autant, il faut seize ans entre l’exploration-recherche d’un gisement de lithium exploitable et la production du métal, et les entreprises minières ont été échaudées par une décennie de prix bas des matières premières. «Les groupes miniers se focalisent sur leurs activités cœur et favorisent les métaux de transition énergétique, constate Simon Lacoume, économiste sectoriel chez Coface. Reste que cela ne s’accompagne pas d’une augmentation des volumes : les chaines de valeur existantes sont consolidées alors que les compagnies minières misent sur des stratégies valeurs plutôt que volumes».

Décarbonation

Le Chili bénéficie pour autant d’un vent porteur : les pays occidentaux voulant diminuer leur dépendance à la Chine devront accepter une transformation des chaînes de valeurs. «Le raffinage et la fabrication de produits industriels (à base de lithium, ndlr) est d’abord une question de volume, qui permet des économies d’échelle. A ce titre, il sera difficile de lutter contre la dominance de la Chine à court terme», relève Simon Lacoume. Le pays concentre 70% des capacités de raffinage. «La volonté de montée en gamme des pays producteurs peut toutefois s’appuyer sur le développement de la demande ailleurs dans le monde», poursuit l’économiste.

Ainsi, le Raw Material Act européen donne comme objectif que 10% des métaux constituant les batteries doivent provenir de mines européennes d’ici 2030, et que 40% des capacités de raffinage soient installées en Europe -charge au reste du monde de fournir le solde. Comme l’Indonésie ou les Philippines pour le nickel, le Chili pourrait donc profiter d’une demande occidentale contrainte par ses objectifs de décarbonation.

Le pays fera-t-il des émules ? «Il est complexe d’organiser des cartels de producteurs de métaux, conclut Benjamin Louvet. Non seulement les différents métaux nécessaires, par exemple, à la fabrication de batteries sont nombreux, mais ils ne sont pas répartis entre les mêmes pays. A l’inverse, le pétrole est concentré dans quelques pays producteurs, ce qui facilite l’entente, et est difficilement substituable.» Le cartel des pays producteurs d’étain, par exemple, s’est ruiné dans les années 1980 à acheter ce métal pour en soutenir les cours alors que se généralisaient des alternatives, aluminium et plastique. De nouvelles batteries à base de sodium pourraient par exemple contribuer à limiter la croissance de la demande en lithium.

Nul doute, pour autant, que les pressions sur les prix des matières premières et la hausse de la demande promise par la transition énergétique pousseront davantage de pays producteurs à chercher à capter une part plus importante des chaînes de valeurs.