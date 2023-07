Le Chili devrait mettre fin à 10 mois de statu quo de politique monétaire

Le 28 juillet, la banque centrale chilienne (BCCh) devrait être la première, parmi les « grands » pays émergents en-dehors de la Chine, à amorcer une baisse de son taux directeur. Le taux directeur est resté inchangé depuis octobre 2022, à 11,25%. «Il ne s’agit pas d’un assouplissement monétaire : la banque centrale garde la même tension sur les conditions monétaires, en phase avec des anticipations d’inflation bien ancrées», précise Irina Topa-Serry, économiste senior marchés émergents chez AXA IM. En 2022, la désinflation a été plus forte que prévu dans les pays émergents en général, en raison de la baisse des prix des produits de base et de l’appréciation des devises. Au Chili, l’inflation devrait ainsi passer de 11,6% en 2022 à 7,9% en glissement annuel à la fin de l’année, pour atteindre 3% en 2025, en ligne avec la cible d’inflation fixée par la BCCh.

Le rythme que la banque centrale décidera d’imprimer à la baisse des taux reste à déterminer. «Sur la base des minutes de la dernière réunion de politique monétaire, les marchés s’attendent à une baisse de 50 pb», explique Irina Topa-Serry. «La baisse pourrait cependant être supérieure, jusqu’à 100 pb, considérant que la banque devrait poursuivre la baisse des taux pour atteindre 8% en fin d’année», poursuit-elle.

Cette baisse devrait donner un peu d’air à une économie qui montre des signaux persistants de ralentissement. «Le policy mix a été extrêmement restrictif en 2022. Outre les hausses de taux, le resserrement fiscal a permis au pays de dégager un excédent budgétaire, ce qui n’était jamais arrivé depuis 10 ans», relève Irina Top-Serry. La consommation des ménages et l’investissement étaient en contraction au premier trimestre 2023 (-1,6% et -0,2%, respectivement). La croissance est attendue en baisse de 1% pour 2023, «en raison notamment des aléas dans le secteur extractif, le cuivre en particulier, et de la faiblesse de la demande chinoise», selon Irina Topa-Serry. La production de cuivre a baissé de près de 5% en 2022, et peine à redémarrer en 2023, pénalisant les exportations. L'économie devrait repartir à la hausse en 2024, à +2%.

D’autres banques centrales de la zone devraient prochainement imiter la BCCh. « Le Brésil devrait suivre la semaine prochaineavec une réduction de 50 pbs à 13,25 %, et le Pérou plus tard en août avec une réduction de 50 pbs à 7,25 %. Selon nous, la Colombie et le Mexique rejoindront les colombes en octobre et en novembre, respectivement », estime dans un commentaire écrit Lupin Rahman, gérante chez PIMCO.