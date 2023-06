Le bœuf américain se trouve de nouveaux débouchés

La forte hausse du prix du bétail américain (live cattle) pourrait, de prime abord, être associée à des facteurs liés à l’offre comme le prix des grains. Ceux-ci sont utilisés pour la nutrition des animaux et représentent environ 30% des coûts de production du bétail sur pied. Pourtant, le décrochage des cours du maïs depuis leur plus haut en avril 2022 n’a pas enrayé la progression des prix du bœuf. Cela s’explique probablement par la réactivité de l’industrie qui a su perfectionner ses méthodes de production. Les éleveurs parviennent à accroître le poids des animaux pour une même quantité d’intrants grâce au choix des races et à l’amélioration des méthodes d’engraissement. De plus, les services sanitaires ont réussi à prévenir la propagation de la plupart des maladies bovines.

Effectivement, selon le département de l’agriculture américain (USDA), la production de viande de bœuf aux États-Unis a augmenté de 4% depuis 2020, dépassant ainsi son niveau d’avant-Covid pour atteindre plus de 12 millions de tonnes de carcasses. Bien que cette augmentation de la production soit modeste, elle est supérieure à la moyenne enregistrée au 21e siècle (croissance nulle sur 22 ans).

Retour de la Chine

Face à cela, la demande intérieure n’a que faiblement évolué au 21e siècle et il y a peu de chances qu’elle rebondisse significativement. Les Etats-Unis sont le deuxième plus grand consommateur par habitant (près de 40 kg/an en moyenne) après l’Argentine, le marché intérieur ne peut pas être un catalyseur durable de croissance. C’est en fait grâce aux exportations que l’industrie continue de se développer.

La Chine, dont l’appétit pour la viande de bœuf ne cesse de croître (7% par an), doit diversifier son approvisionnement. Le Brésil était son principal partenaire, mais il n’a pas été en mesure de répondre totalement à la demande chinoise grandissante. La viande de bœuf américaine, auparavant interdite dans le pays, fait maintenant son grand retour en Chine. Grâce aux divers accords commerciaux signés entre les deux pays pendant la guerre commerciale, la Chine représente désormais 18% des exportations américaines.

C’est donc désormais dans l’empire du Milieu que la filière bovine américaine a su trouver de nouveaux débouchés et du soutien pour les prix de ses produits.