LCH SA et Euronext poursuivront leur route séparément

Euronext a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif sur la vente de sa participation de 11,1% dans le capital de la chambre de compensation (CCP) française LCH SA à LCH Group, filiale de la Bourse de Londres, pour un montant de 111 millions d’euros. Le bouclage de la transaction au début du mois de juillet devrait permettre à l’opérateur boursier européen d’enregistrer une plus-value de cession d’environ 40 millions d’euros, exonérée d’impôt, par rapport à la valeur comptable à fin 2022.

Conseillé par Société Générale CIB, LCH Group a décidé d’exercer son option de rachat sur cette participation. A la suite de la résiliation anticipée de l’accord de compensation de produits dérivés qui existait entre Euronext et LCH SA, annoncée le 16 janvier pour une entrée en vigueur au troisième trimestre 2024, la holding de la CCP avait six mois pour exercer ou non cette option. Ce divorce industriel avait entraîné le versement par Euronext d’une indemnité de 36 millions d’euros, payables en 2024, mais comptabilisés dans les résultats trimestriels présentés en mai. Elle est désormais largement compensée par le prix de cession, défini par un expert indépendant conformément aux conditions préalablement convenues.

Flexibilité

Euronext et LCH SA s’engagent à travailler ensemble pour assurer une migration ordonnée des flux de compensation de LCH SA vers Euronext Clearing. Pour l’opérateur boursier, l’annonce de la fin du contrat s’inscrit dans sa stratégie d’internalisation de la compensation des dérivés prévue depuis le rachat de Borsa Italiana et de sa chambre CC&G, devenue Euronext Clearing. D’un point de vue opérationnel, il lui sera plus facile de créer de nouveaux produits dérivés en maîtrisant la compensation, sans avoir à construire cette relation avec une CCP extérieure qui a d’autres contraintes. Euronext Clearing ambitionne ainsi d’atteindre une masse critique sur les dérivés listés européens. Sur les marchés au comptant, Euronext continuera à proposer une compensation en libre accès (open access), mais avec Euronext Clearing proposée comme CCP par défaut à la place de LCH SA, ce qui devrait permettre de générer du chiffre d’affaires spécifique à partir de 2024.

LCH SA devient l’entière propriété de LCH Group. «La consolidation de son actionnariat» s’accompagne d’une promesse du London Stock Exchange «d’accélérer encore l’introduction de nouveaux produits et services auprès de ses clients via LCH SA», précise le communiqué à propos d’une opération «stratégique». LCH SA est l’un des principaux compensateurs d’opérations de mise en pension (RepoClear SA) et de dérivés de crédit (CDSClear) dans la zone euro. Elle est aussi l’un des plus gros fournisseurs de services de compensation d’actions aux plates-formes de négociation européennes qui fonctionnent en «open access».

