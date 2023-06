L’arrêt des achats de la BCE commence à peser sur les obligations sécurisées

A partir du 1er juillet, la Banque centrale européenne (BCE) cessera ses réinvestissements sur les remboursements des dettes détenues au titre de son programme d’achats d’actifs régulier (APP), et donc aussi au titre du sous-programme dédié aux obligations bancaires sécurisées ou «covered bonds» (CBPP3). L’institution de Francfort avait déjà limité à 15 milliards d’euros par mois ses réinvestissements APP depuis le 1er mars, ce qui revenait à peu près à diviser par deux son engagement sur les tombées. Dans le cas spécifique des «covered bonds», la BCE a réinvesti 18,6 milliards pour les cinq premiers mois en 2023, sur un total de 21,3 milliards de titres arrivés à échéance, dont les deux tiers en janvier-février comme pour devancer son retrait.

«Au-delà de la saisonnalité des émissions, cela peut expliquer que de nombreuses banques aient aussi anticipé ce retrait, et choisi d’émettre davantage d’obligations sécurisées sur les premiers mois», note Jennifer Levy, analyste spécialisée chez Natixis. En effet, 134 milliards d’euros ont déjà été placés cette année sur ce segment de marché. Et près de 70 milliards d’euros restent à émettre selon les anticipations de Natixis, notamment sous l’effet de la fin annoncée des prêts à long terme (TLTRO 3) de la BCE.

Cela commence à devenir plus compliqué pour certains émetteurs plus fragiles. Mardi, la banque allemande spécialisée Bausparkasse Schwaebisch Hall a par exemple décidé de reporter une émission à 10 ans. «Sur le marché secondaire, les spreads par rapport au swap de taux de référence se sont élargis d’environ 4 pb depuis janvier (de swap+18 à swap+22, ndlr), poursuit Jennifer Levy. On voit effectivement que les investisseurs sont devenus plus sélectifs ces derniers temps.»

Surpondération française

On note une conjonction de facteurs plus ou moins défavorables avec l’entrée en vigueur récente de la nouvelle règlementation européenne harmonisée dans certains pays et des besoins de refinancement accrus par la fin des TLTRO. Certains investisseurs attendent peut-être cette nouvelle vague de placements pour espérer en tirer de meilleurs rendements ainsi qu’un peu de diversification : les banques italiennes pourraient par exemple doubler leurs émissions nettes cette année autour de 8-10 milliards.

Les banques françaises ne sont pas à risque. Pour autant, la BCE, qui avait construit son univers en fonction de critères d’éligibilité au programme CBPP3, détenait au dernier point trimestriel 299 milliards d’euros de «covered bonds», dont 31% provenant de France, 24% d’Allemagne, 13% d’Espagne, 9% d’Italie et 9% des Pays-Bas. Les tombées liées à ce programme seront encore de 10,7 milliards de juillet à décembre 2023, dont 34% en provenant de France et 28% d’Allemagne, et encore de 16,6 milliards de janvier à mai 2024. Avec, pour l’Hexagone, davantage d’obligations sécurisées par des prêts immobiliers résidentiels, et moins par des prêts immobiliers commerciaux comme en Allemagne. Ce qui peut expliquer le succès des dernières émissions françaises, dont BPCE SFH SA le 16 juin.

Nouveau barème de décotes

Enfin, la BCE révisera à partir du 29 juin, comme annoncé, son barème de décotes sur le collatéral apporté en garantie des refinancements bancaires, en ligne avec ses règles pré-Covid. Cela impliquera une augmentation de la décote entre la valeur de l’actif apporté en collatéral et le montant emprunté à la BCE. Afin de ne pas pénaliser les «obligations sécurisées» utilisées à ce titre, l’institution a cependant prévu de supprimer progressivement la distinction entre «obligations sécurisées» de classe jumbo (de plus d’un milliard) et les autres, en affectant toutes les obligations sécurisées à la catégorie de décote 2, y compris les multi-cédulas espagnoles ou autres «covered» auparavant en catégorie 3.

