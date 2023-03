L’activité économique américaine au plus haut depuis huit mois

L’indice PMI Composite est passé de 46,8 en janvier à 50,2 en février aux Etats-Unis, de retour en territoire de croissance, alors que les marchés l’attendaient autour de 47,5, selon une estimation préliminaire de S&P Global. Cela met fin à sept mois consécutifs où l’indice était resté sous le seuil des 50 séparant contraction et croissance de l’activité.

Ce serait un plus haut de huit mois, signalant une production globalement inchangée sur le mois dans le secteur privé, soutenue par une augmentation marginale de la production dans le secteur des services, et une baisse beaucoup plus lente de la production manufacturière. Les nouvelles commandes ont continué de se contracter, bien que le niveau de baisse soit le plus lent depuis octobre, les nouvelles ventes à l’exportation diminuant au rythme le plus faible depuis mai également.

«Malgré le contexte défavorable de la hausse des taux d’intérêt et le resserrement engendré par le coût de la vie, le moral des entreprises s’est amélioré sur fond de signes donnant à penser que l’inflation a atteint un sommet et que les risques de récession se sont estompés», a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Le rebond de l’activité du secteur privé confirme les récentes données sur les ventes au détail, le marché du travail et la production manufacturière, qui ont affiché une robustesse laissant présager une bonne dynamique de l'économie depuis le début de l’année.

Crainte d’une accélération

Dans le même temps, le taux de création d’emplois s’est accéléré pour atteindre son niveau le plus élevé depuis septembre, et la hausse des coûts des intrants a été la deuxième plus lente depuis octobre 2020. Enfin, la confiance des entreprises revient à un plus haut depuis mai 2022.

Dans ce contexte favorable à une réaccélération de l’économie américaine et donc à de nouvelles hausses de taux de la Fed, les actions américaines ont encore baissé de 1,6% à 18h (-2% pour le Nasdaq), tandis que les taux ont gagné plus de 10 pb, à 3,91% à 10 ans.