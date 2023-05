L’économie américaine poursuit sa contraction

La conjoncture s’est à nouveau dégradée aux Etats-Unis en janvier, confirmant le ralentissement de la croissance sous l’effet de la hausse des prix et des taux d’intérêt observée ces derniers mois. L’indice PMI Composite publié mardi par S&P Global, qui couvre à la fois les services et l’industrie manufacturière, ressort à 46,6 en janvier, contre 45 en décembre. Tout en retrouvant un point haut depuis trois mois, l’indice se maintient pour le septième mois d’affilée sous le seuil des 50 qui sépare une expansion d’une contraction de l’activité. L’indice PMI des services, qui s’est redressé à 46,6 contre 44,7 en décembre, dépasse le consensus des analystes, qui était de 45. Dans le secteur manufacturier, l’indice PMI s'établit à 46,8 contre 46,2 et il dépasse également le consensus, qui était de 46. La production s’inscrit néanmoins en baisse à la suite d’une forte diminution des nouvelles commandes.