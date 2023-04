La reprise accélère dans la zone euro avec les services

La reprise économique dans la zone euro s’est accélérée en avril, le secteur des services ayant bénéficié d’une demande encore plus forte, contrebalançant la contraction persistante de l’activité manufacturière.

L’indice PMI flash des services s’affiche à 56,6 après 55 le mois dernier mais celui de l’activité manufacturière est tombé à 45,5, au plus bas depuis près de trois ans, après 47,3, selon les premiers résultats de l’enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d’achats publiés vendredi. Le consensus les donnait respectivement à 54,5 et 48.

L’indice PMI flash composite, qui regroupe les deux secteurs, est remonté à 54,4, son plus haut niveau depuis 11 mois, après 53,7 en mars. Pour répondre à la demande croissante, les entreprises ont aussi augmenté leurs effectifs au rythme le plus rapide depuis mai. Le sous-indice de l’emploi est passé à 54,7 contre 53,3.

Le sous-indice mesurant la production manufacturière, qui entre dans la composition de l’indice PMI composite, a en revanche fléchi à 48,5 contre 50,4 précédemment.

Effondrement des indices manufacturiers

L’activité du secteur privé en Allemagne a enregistré en avril son troisième mois consécutif de croissance, la reprise des services ayant, là encore, plus que compensé le déclin de l’industrie manufacturière. L’indice PMI flash composite atteint son plus haut niveau en un an à 53,9 après 52,6 en mars (contre 52,7 anticipé). Le PMI des services monte à 55,7 grâce à la demande après 53,7 (contre 53,3 attendu). Le PMI du secteur manufacturier s’enfonce à 44 après 44,7 le mois dernier (45,7 attendu), et se contracte pour le dixième mois d’affilée.

En France, l’activité du secteur privé a progressé plus que prévu en avril, également à la faveur de la bonne performance du secteur des services. L’indice PMI flash du secteur des services a avancé à 56,3 après 53,9 en mars, contre 53,4 attendu. Son équivalent pour le secteur manufacturier a en revanche reculé à 45,5 après 47,3 (47,8 attendu). Le PMI composite a progressé à 53,8 (52,7 en mars).

(Avec Reuters)