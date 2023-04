En Europe, l'écart se creuse entre industrie et services

La trajectoire contradictoire des indices PMI en zone euro a de quoi étonner. Ces indices ont montré une accélération étonnante dans les services mercredi, après la contraction affichée dans l’industrie mardi.

«Les PMI manufacturiers européens sont dépendants du cycle mondial industriel, tandis que les services sont liés à la demande domestique», rappelle Xavier Chapard, stratégiste chez LBPAM. La dichotomie se vérifie aussi entre les pays cœur et périphériques : les indices manufacturiers sont en zone de contraction et en baisse en Allemagne et en France, mais en zone d’expansion (et en hausse) en Italie et en Espagne.

A lire aussi:

Marchés domestiques

L’Allemagne, en particulier, est très exposée à la Chine et à l’Asie. «A l’inverse, les PMI manufacturiers espagnols se sont mieux comportés, car plus exposés aux pays américains», dont la croissance s’est montrée plus résistante que prévu en fin d’année dernière, précise Xavier Chapard. Les PMI italiens, pourtant très corrélés à la demande allemande, ont sans doute profité d’une demande domestique robuste.

Celle-ci se reflète dans des indices PMI des services en nette expansion, notamment en Europe du Sud. Les premiers effets de la saison touristique ont probablement commencé à jouer. «Je confirme que, dans l’enquête italienne, il s’agit bien d’une hausse des nouvelles commandes à l’exportation qui inclut le tourisme. Le faible niveau de l’euro est également un facteur important pour la saison touristique à venir», rappelle Axel Botte, stratégiste chez Ostrum AM.

La baisse des prix de l’énergie et les plans de soutien gouvernementaux ont aussi rendu des marges de manœuvre aux ménages, qui ont pu continuer à consommer. L’amélioration du sous-indice de l’emploi (à 53,3 soit +1,3 point de plus qu’en février en zone euro), tiré par les services, signale aussi que les revenus des ménages se maintiendront.

Indicateur

L’écart entre les deux indices, manufacturier et services, pointe vers une résistance des économies européennes mal anticipée par les marchés. «Dans l’ensemble, nous continuons de voir des améliorations incrémentales de l’activité européenne», confirme Annalisa Usardi, économiste senior à l’Amundi Institute, et qui s’attend à des données au premier trimestre meilleures qu’attendu.

«Les enquêtes de conjoncture montrent une stabilisation de la confiance -certes à des niveaux assez faibles. L’économie européenne ne rebondira pas, mais évitera une contraction au premier semestre 2023», confirme Xavier Chapard. La transmission de la politique monétaire, le ralentissement de l’économie américaine et la fin des plans de soutien devraient peser sur l’activité cette année, limitant le potentiel de rebond.

Reste que la précision du signal envoyé par les PMI interroge, puisqu’il peut se contredire à quelques mois d’intervalle. «On s’aperçoit mois après mois que les travaux sur les commandes sectorielles des instituts officiels comme l’Insee, Destatis ou même l’Ifo semblent un peu plus proches de la réalité, que les PMI pourtant si suivis par les marchés ont paru plutôt alarmistes ces derniers temps, poursuit Axel Botte. C’est surtout vrai pour l’industrie, mais aussi pour les services, dont les commandes sont encore mieux corrélées aux tendances sur l’emploi. Partant de là, il est possible que l’activité économique ait connu son point bas cet hiver dans beaucoup de régions, qu’elle soit désormais en phase de réaccélération malgré des PMI dégradés.»