La réforme de la Banque mondiale inquiète les pays en développement

«Nous continuons de travailler à une position européenne claire sur la réforme des Banques multilatérales de développement, en particulier sur celle de la Banque mondiale, afin de lui permettre de financer beaucoup plus d’investissements en faveur de la transition verte», a lancé jeudi, à Bruxelles, la commissaire européenne responsable des partenariats internationaux, la Finlandaise Jutta Urpilainen, en marge d’une réunion du Conseil des Affaires Étrangères, dans sa configuration «Développement».

Les ministres des Etats membres de l’UE en charge du Développement ont planché sur cet épineux sujet pour la deuxième fois en moins de deux mois. La discussion se poursuivra sans doute fin juin à Paris, lors d’un sommet international organisé par l’Elysée pour mettre en place «un nouveau pacte financier» avec les pays les plus vulnérables face au changement climatique. En amont de ce rendez-vous, un clivage se dessine entre pays en voie de développement et pays développés concernant le futur de la Banque mondiale.

Emmenés par les Etats-Unis et l’Allemagne, les seconds poussent un projet de réforme censé permettre à l’institution issue de Bretton Woods de faire beaucoup plus, à partir des mêmes ressources. Focalisée sur la lutte contre la pauvreté, la Banque mondiale, qui a déployé un montant record de 114,9 milliards de dollars en 2022, est désormais appelée à se saisir des «futurs défis mondiaux», à commencer par le financement de la transition climatique. Ladite réforme, soutenue par un groupe de pays représentant plus de la moitié des actionnaires de la banque (dont les membres du G7), reposerait sur un ajustement de son ratio dette/capitaux propres, et sur une multiplication des garanties, accordées à des acteurs privés, contre les risques politiques. Côté américain, on reproche en règle générale à la banque une trop grande aversion au risque, qui conduirait à décourager les investissements issus du secteur privé.

Un autre pan du projet vise à réduire l’importance du système de classification des pays par revenus, jugé responsable d’empêcher les «pays à revenu intermédiaire» (où vivent la majorité des populations pauvres de la planète) de bénéficier des prêts aux conditions les plus favorables. Cette dernière idée a les faveurs d’Ajay Banga, l’ancien PDG de Mastercard qui prendra la tête de l’institution fin juin.

Inquiétude des pays les plus pauvres

Ces pistes inquiètent toutefois les pays les plus pauvres : ceux-ci craignent non seulement que les capitaux soient orientés vers des pays comparativement plus riches, mais aussi, plus généralement, que l’ambition climatique de la Banque progresse au détriment de son objectif initial de lutte contre la pauvreté. Ils plaident dès lors pour une augmentation massive de son capital. Demande à laquelle Washington et les Etats européens refusent d’accéder.

Le camp occidental juge inopportun d’accroître davantage les capacités de la banque avant d’avoir profondément réformé son fonctionnement. A terme, une augmentation du capital apparaît cependant inéluctable, selon le Comité de développement de la Banque, au vu des investissements rendus nécessaires par le dérèglement climatique. Rendez-vous fin juin à Paris.

