La prime de risque doit être plus élevée pour le secteur bancaire

Le rachat de Credit Suisse par UBS a fini par rassurer les investisseurs. En Europe, l’EuroStoxx 50 a repris 1,4% lundi et gagne désormais 0,6% sur une semaine malgré la correction qui a suivi les craintes sur la deuxième banque suisse la semaine passée. Au cœur de la tourmente, les valeurs bancaires ont rebondi de 2% après avoir chuté de 15% en une semaine. Intesa Sanpaolo (+3,9%), BBVA (+3,2%) ou Santander (+2,8%) s’arrogent les plus forts rebonds. L’action UBS a progressé de 1,3% mais après avoir chuté de près de 15% en séance, signe de la forte volatilité persistante.

A Paris, BNP Paribas a regagné 1,7% et Crédit Agricole 0,7% tandis que la Société Générale a encore cédé 0,8% portant à plus de 20% sa baisse depuis l’annonce des difficultés de Silicon Valley Bank.

«Les risques de contagion devraient être gérables, mais nous pensons qu’un biais de qualité a encore plus de sens maintenant», relevaient les analystes de Barclays lundi dans une note où ils réduisent leur opinion sur le secteur bancaire de «positive» à «neutre». «Même si les fondamentaux restent favorables et la valorisation faible, nous pensons que le coût des fonds propres restera élevé pendant un certain temps alors que les banques font face à certains défis», soulignent-ils.

Même sentiment pour les analystes de JPMorgan : «Malgré des valorisations des banques européennes bon marché avec un price earning ratio (PER) de 6,4 fois les bénéfices, 0,8 fois la valeur d’actif net pour un rendement de l’actif de 12,4% estimé en 2024, nous restons prudents». Ces derniers estiment que le sauvetage de Credit Suisse qui implique une perte sèche pour les détenteurs d’obligations subordonnées va accroître le coût de financement des banques et le coût du capital.

Coût du capital plus élevé

«La classe d’actifs AT1 est potentiellement confrontée à des risques existentiels, de sorte que la clarification des autorités européennes et britanniques selon lesquelles elles considèrent toujours les AT1 comme privilégiées par rapport aux actions est notable», affirme Marco Troiano, responsable des notations des institutions financières chez Scope Ratings.

Ces déclarations ont rassuré les investisseurs, ce qui a permis le rebond du secteur bancaire mais avec des différenciations. «Au sein du secteur, notre évaluation montre que Deutsche Bank, Société Générale, Barclays et Santander sont relativement plus exposés à des coûts de financement de marché plus élevés», relèvent les analystes de JPMorgan. Et cette situation ne devrait pas se résoudre rapidement.

Outre le coût supplémentaire lié aux fonds propres, les analystes de Barclays estiment que les exigences réglementaires de liquidité pourraient être revues. «Si elles sont recalibrées aux propositions initiales de la BRI à partir de 2009 ou pour correspondre aux sorties que Credit Suisse a connues au quatrième trimestre 2022, cela pourrait conduire à une réduction de 18% des bénéfices avant impôts, si les banques doivent détenir une part proportionnellement plus élevée de leurs bilans en actifs liquides de haute qualité (HQLA) par rapport aux prêts», affirment ces derniers. Mais le secteur est aussi désormais confronté à des questions majeures de gouvernance. De quoi justifier une prime de risque plus élevée.