«La prévision d’inflation ‘core’ de la BCE ne change pas notre taux terminal»

L’Agefi : Est-ce que la Banque centrale européenne (BCE) vous a convaincu jeudi qu’elle montera son taux de dépôt jusqu’à 4% ?

Benoit Gérard : Non, même si la BCE a envoyé au marché un message «hawkish», c’est-à-dire conforme au cadre que Christine Lagarde avait planté en amont du meeting. L’effet de la révision des projections d’inflation sous-jacente pour 2024 est un vrai choc : +0,5 point de pourcentage de révision à 3,0%. Mais nous pensons pour l’instant que la BCE restera à 3,75% et le caractère restrictif viendra davantage de la durée pendant laquelle les taux resteront à ce niveau-là.

Les prochaines communications des gouverneurs «hawk», comme celles de Robert Holzmann et de Joachim Nagel vendredi, appuieront naturellement la possibilité de devoir poursuivre la campagne de resserrement. Mais, l’effet devrait surtout se matérialiser sur les anticipations de baisses pour 2024. Pour l’instant, le marché anticipe entre 2 et 3 baisses de 25 points de base (pb), -60 pb sur la courbe Euribor : cela reste globalement en ligne avec notre vue de marché ; les près de 100 pb observés mi-mai étaient clairement trop agressifs et, à l’époque, nous avions recommandé de vendre le taux 2 ans allemand autour de 2,50% (aujourd’hui à 3,12%). Néanmoins, la BCE semble confiante dans le fait que sa politique monétaire commence à faire effet, en particulier sur la production de crédit (cf. enquête BLS). Donc à ce stade, nous restons sur notre scénario d’un taux terminal à 3,75%, et d’une première baisse de taux à partir du deuxième semestre 2024.

Début juin, vous étiez parmi nos rares panélistes à voir la Fed rebaisser ses taux de 5,25% à 5,50% dans les six mois : est-ce que les «dots» de mercredi changent vos anticipations ?

Nous avions un scénario Fed cohérent avec un scénario macro plutôt optimiste quant au retour de l’inflation américaine vers la cible (pour nous, 2,6% en 2024) après une campagne de resserrement historique, mais aussi le durcissement des conditions monétaires post-SVB. La réunion de mercredi changé la donne sur l’inflation «core», donc nous modifions notre anticipation de cible des taux Fed funds avec une Fed qui s’arrêtera à 5,50% après une dernière hausse en juillet. Les premières baisses de taux interviendraient à partir de mars 2024.

