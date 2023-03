«La maturité du cycle devrait maintenir les taux longs américains proches des niveaux actuels»

L’Agefi : Pourquoi le Bund remonterait-il à 2,70% ?

Roberto Cobo Garcia : Le scénario négatif attendu en zone euro ne s’est pas concrétisé grâce à la baisse des prix des matières premières. Malgré les risques géopolitiques, la BCE a plus de champ pour se concentrer sur l’inflation, qui s’avère plus «rigide». Elle augmentera ses taux de 50 pb supplémentaires en mars et commencera à réduire ses actifs obligataires. Même si le processus devrait se dérouler sans heurt, cette normalisation monétaire pour lutter contre l’inflation devrait continuer à pousser les taux européens vers le haut et, bien que le potentiel soit limité car les investisseurs tiendront compte du probable dénouement de ces hausses en 2024, le Bund devrait prolonger au 2e trimestre le rebond de février.

Mais vous voyez les bons du Trésor américain à 10 ans rester autour de 3,60%-3,80%…

Après le rallye enregistré l’an dernier, les rendements des US Treasuries se sont stabilisés au-dessous des sommets de fin 2022. La Fed réalisera encore quelques hausses de 25 pb. Mais la maturité du cycle économique et le fait que l’inflation commence à baisser et que nous approchons du taux terminal limitent le potentiel de hausse de la courbe. Le marché intègre aussi que la Fed commencerait à annuler sa politique de resserrement fin 2023, ce qui, malgré des pics de volatilité, devrait maintenir les rendements à long terme plus ancrés qu’en Europe.

{"title":"","image":"298794","legend":"","credit":""}