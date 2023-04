La hausse des salaires ne faiblit pas au Royaume-Uni

Le marché du travail commence à montrer des signes de ralentissement au Royaume-Uni mais les salaires continuent de progresser nettement, ce qui risque de compliquer la tâche de la Banque d’Angleterre (BoE).

Le taux de chômage a augmenté de manière inattendue au cours des trois mois précédant février à 3,8%, selon les données publiées mardi par l’Office des statistiques nationales (ONS) – son plus haut niveau depuis le deuxième trimestre 2022 –, contre 3,7% un mois plus tôt. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un chiffre stable. Mais la croissance annuelle des salaires pour les trois mois jusqu’en février s’est élevée à 5,9 % comme le mois précédent (chiffre révisé à la hausse). C’est bien au-dessus des prévisions de 5,1 % des économistes. Hors primes, la croissance des salaires s’est maintenue à 6,6 %.

25 points de base de plus

Si les salaires continuent de croître moins vite que l’inflation l’écart entre la croissance des rémunérations dans le public et le privé se resserre. L’inflation britannique des prix à la consommation a atteint son plus haut niveau en plus de 40 ans à 11,1 % en octobre. Elle était encore supérieure à deux chiffres en février. La BoE a prévu que l’inflation tombera en dessous de 4% d’ici à la fin de l’année avec la chute des prix de gros de l'énergie, mais les investisseurs voient 80% de chances que la banque augmente son taux directeur pour une douzième réunion consécutive le mois prochain à 4,5% (+25 points de base).

Le léger refroidissement du marché du travail offre toutefois un peu de marge à la BoE, qui est coincée entre le risque inflationniste et celui d’une crise immobilière alors qu’une grande partie des emprunts sont à taux variable outre-Manche. Le taux d’inactivité a baissé de 0,4 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent à 21,1% – son plus bas depuis les trois mois jusqu’en mai 2022 – tandis que le nombre de postes vacants a reculé de 47 000 à 1,105 million, le plus bas depuis les trois mois jusqu’en août 2021. Le nombre de postes vacants reste toujours supérieur de 304.000 au niveau pré-pandémie.