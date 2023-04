La France veut contenir sa charge de la dette face à la hausse des taux

La France verra sa dette publique se réduire plus rapidement que prévu dans les années à venir par rapport au produit intérieur brut (PIB) mais son coût devrait grimper avec la hausse des taux d’intérêt.

La dette publique, qui a atteint un niveau record de près de 3.000 milliards d’euros à la fin de 2022, devrait passer de 111,6% du PIB l’année dernière à 109,6% en 2023. Elle devrait ensuite reculer à 108,3% du PIB en 2027, a dévoilé jeudi le ministère des Finances à l’occasion de la mise à jour des prévisions à long terme dans le cadre du programme annuel de stabilité financière que les pays de la zone euro envoient à leurs partenaires de l’UE. Le ministère s’attendait auparavant à ce que la dette oscille autour de 111% du PIB d’ici 2027.

«Nous accélérons le désendettement de la France», a réaffirmé jeudi le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, lors d’une conférence de presse. La décision d’accélérer le désendettement de la France doit permettre d’abord de «reconstituer des marges de manœuvre» pour faire face à un éventuel nouveau choc conjoncturel, a précisé Bruno Le Maire.

A lire aussi:

S’adapter au renchérissement de la dette

L’accélération du désendettement de la France s’explique aussi par la volonté de s’adapter à la dégradation des conditions de financement avec le relèvement rapide des taux d’intérêt opéré depuis juillet dernier par la Banque centrale européenne (BCE). La charge de la dette totale de l’Etat devrait augmenter dans les prochaines années et passer de 41 milliards d’euros en 2023 à plus de 71 milliards d’euros en 2027, selon les estimations du ministère, alors que les taux de l’OAT à 10 ans sont attendus à 3,2% en moyenne annuelle en 2023 avant de grimper à 3,4% à partir de l’an prochain. En 2027, la charge de la dette française sera «le premier poste de dépenses de l’Etat», a souligné Bruno Le Maire. Pas le choix donc, encore une fois.

Mais si le ministère s’attend à ce que le déficit public se creuse légèrement cette année à 4,9% du produit intérieur brut (PIB), contre 4,7% l’an dernier, il prévoit de le ramener d’ici à 2027 à 2,7%, soit sous la limite de 3% fixée par l’UE. «Nous fixons ces objectifs bien entendu sans toucher à nos prévisions de croissance, notamment la croissance potentielle qui reste fixée à 1,35% (...) et en maintenant nos cibles d’inflation : 1,8% en 2027». Toutefois, la prévision d’inflation pour 2023 a été revue à la hausse, à 4,9% contre 4,2%, «en raison de la diffusion plus lente de la baisse du coût des matières premières et biens de consommation», a expliqué Bruno Le Maire. Cette inflation contribue également à la baisse du ratio de dette publique sur PIB. «Nous prévoyons toujours une baisse de l’inflation à l'été 2023», a-t-il ajouté. Une évidence vu la baisse des prix de l’énergie et les effets de base favorables.

«Nous devons absolument réduire cette charge de la dette, a ajouté le ministre. Nous préférons accélérer le désendettement aujourd’hui qu’augmenter les impôts demain.»

(Avec Reuters)