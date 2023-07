La dette étudiante aura un impact négatif sur l’activité américaine dès 2023

La décision de la Cour suprême de ne pas autoriser le gouvernement Biden à effacer une partie de la dette des étudiants aura des conséquences immédiates sur l’économie américaine. «Nos estimations de référence impliquent une réduction du PIB réel au quatrième trimestre 2023 d’environ 0,2 % et une réduction de moitié après quatre trimestres», selon une étude publiée par Barclays le 10 juillet.

La marge d’erreur dans le travail d’estimation reste importante, en raison de plusieurs facteurs, dont le principal est la complexité du programme américain de prêts aux étudiants. Certaines dispositions permettent de plafonner le montant des remboursements mensuels et la durée des remboursements, par exemple. Une autre incertitude réside dans l’identification, dans la masse des 43 millions de souscripteurs de prêts étudiants, de ceux qui seront effectivement concernés par la reprise des remboursements. Au premier trimestre 2023, 34% d’entre eux n’avaient pas suspendu leurs remboursements malgré le moratoire en vigueur depuis 2020.

En outre, l’impact sur les revenus pourrait être absorbé par une mesure d’urgence annoncée par la Maison-Blanche en réaction à la décision de la Cour suprême. Pour les emprunteurs éligibles à des plans de remboursement en fonction des revenus (IDR), le plafond de remboursement doit être revu à la baisse, de 10% à 5% des revenus mensuels après impôt. «Selon une étude récente du Congressional Budget Office (CBO), ces emprunteurs représentent environ 50% des soldes des prêts étudiants, et cette part pourrait bien augmenter avec les IDR, qui devraient devenir plus généreux», souligne Barclays.

Malgré la mise en place de ces différents amortisseurs, la consommation sera affectée, sans que, pour autant, le score crédit des ménages soit dégradé. «La détérioration du crédit pourrait être plus aiguë pour les emprunteurs non privilégiés ayant de multiples formes de dettes en cours, car les ressources déjà limitées deviennent plus dispersées», tempère Barclays.

La temporalité jouera un rôle clé. Si l’entrée en récession de l’économie américaine devait se confirmer – et sur ce point, il n’existe pas de consensus –, la dégradation des conditions économiques pourrait, par un effet «boule de neige», contribuer à fragiliser certains ménages, qui arrivent au bout de leurs réserves d’épargne. «La question n’est pas de connaître le montant de l’excédent d’épargne restant, mais de savoir quand les ménages n’auront plus de coussin d’épargne. Les 20% inférieurs sont déjà à court de réserves et les 20% suivants auront épuisé leur stock dans les trois mois», explique Mohit Kumar, chef économiste et stratégiste pour l’Europe chez Jefferies.

Le montant moyen des remboursements – entre 350 et 550 dollars par mois, parfois davantage, selon les estimations de Kristina Hooper, chief global market strategist chez Invesco – pourrait conduire une partie des inactifs par choix à chercher à retourner sur le marché du travail.

«Le taux d’activité des 20-24 ans et des plus de 55 ans n’est pas revenu à son niveau d’avant-Covid. Avec la perspective de ces dépenses supplémentaires, beaucoup devront envisager un retour à l’emploi, qui coïncidera avec une vague de licenciements au sein des PME», estime Mohit Kumar. «Les modèles économiques ont établi que le décalage entre les réactions des grandes entreprises et celles des PME variait de neuf à douze mois. Les grandes entreprises ont commencé à licencier en septembre 2022, les PME devraient leur emboîter le pas d’ici à septembre 2023. Le marché du travail va continuer à se détériorer», poursuit-il. Les données sur l’emploi restant les indicateurs les plus retardés, le flou devrait perdurer cet été.