La croissance du secteur privé montre des signes d’essoufflement en zone euro

La croissance de l’activité des entreprises de la zone euro a ralenti un peu plus que prévu en mai. Le secteur des services a légèrement perdu de son dynamisme et la contraction dans l’industrie s’est aggravée, montre la publication «flash» des indices PMI composite, qui regroupent les secteurs manufacturier et des services, après enquête auprès des directeurs d’achats de S&P Global (ex-IHS Markit).

Pour l’ensemble de la région, l’indice PMI composite est tombé à 53,3 en mai, après 54,1 en avril, un peu au-dessous des prévisions. L’indice PMI des services est tombé à 55,9 en mai, après 56,2 en avril (avec seulement 50,4 pour les nouvelles commandes désormais), et l’indice PMI du secteur manufacturier a reculé à 44,6 en mai, son plus bas niveau depuis mai 2020, après 45,8 en avril, pour un niveau attendu à 46. «Les données PMI suggèrent une expansion du PIB de la zone euro, portée par les bonnes performances du secteur des services. La faiblesse du secteur manufacturier, en Allemagne notamment, entrave toutefois fortement la croissance économique de la région», a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. La croissance de la production effective a dépassé en mai les nouvelles commandes, et le différentiel entre les deux atteindrait un niveau jamais vu depuis le début de 2009, indique aussi le communiqué.



Inquiétudes à venir

En Allemagne, l’indice PMI composite est tout de même monté à 54,3 en mai, après 54,2 en avril, au lieu de 53,5 attendu. Mais cette croissance est exclusivement due à l’indice PMI des services, passé de 56,0 à 57,8, soit un plus haut depuis août 2021. De son côté, l’indice PMI du secteur manufacturier est tombé à 42,9 en mai, son niveau le plus bas depuis trente-six mois, après 44,5 en avril, et 45 attendu. Malgré la bonne tenue des dépenses dans les services, «l’industrie manufacturière devrait être tirée vers le bas par l’effondrement de l’industrie manufacturière en Chine», s’inquiète Cyrus de la Rubia. Les attentes en matière de perspectives ont reculé à leur plus bas niveau depuis cinq mois, malgré des créations d’emplois encore solides.

En France, l’indice PMI composite «flash» atteint à 51,4 en mai, son plus bas niveau depuis quatre mois, après 52,4 en avril (pour 52 attendus). L’indice PMI «flash» des services redescend à 52,8 (après 54,6 en avril) et l’indice PMI du secteur manufacturier progresse à 46,1 (après 45,6 en avril).