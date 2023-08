La contraction de l’activité manufacturière accélère dans la zone euro

L’activité manufacturière a encore accentué en juillet son déclin dans la zone euro, atteignant sa contraction la plus rapide depuis la pandémie de Covid. L’indice PMI définitif des directeurs d’achat est tombé à 42,7, en ligne avec les premières estimations et son plus bas niveau depuis mai 2020, contre 43,4 en juin, selon les données publiées mardi par S&P Global/Hamburg Commercial Bank. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l’activité.

L’indice mesurant la production, qui alimente le PMI composite attendu jeudi et considéré comme un bon indicateur de la santé économique, a chuté à 42,7 contre 44,2, un plus bas depuis plus de trois ans. Cette récession manufacturière est là pour durer, selon Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank qui s’attend à un second semestre difficile pour la zone euro compte tenu des baisses marquées de la production, des nouvelles commandes et des volumes d’achat en juillet. L’indice des prix à la production est tombé de 47,0 à 45, son plus bas niveau depuis près de 14 ans. Mais cette baisse des coûts des intrants n’a pu empêcher la forte chute de la demande.

Les trois locomotives de la zone euro en panne

La faiblesse de l’activité a été particulièrement marquée en Allemagne et en France. En Allemagne, l’indice final a atteint un plus bas depuis mai 2020, tombant à 38,8, en ligne avec la première estimation, contre 40,6 en juin. Il s’agit de la sixième baisse mensuelle consécutive.

En France, l’indice s’est établi à 45,1 en juillet, contre une estimation initiale de 44,5 et 46 en juin. En Italie, troisième économie de la région, l’activité manufacturière a continué de se contracter, mais à un rythme plus faible qu’en juin, même si la production continue de décliner nettement. L’indice PMI s’est établi à 44,5 contre 43,8 en juin qui avait marqué son plus bas niveau depuis le printemps 2020 au début de la crise sanitaire.

En Espagne, l’activité dans le secteur s’est contractée pour le cinquième mois consécutif en juillet. L’indice PMI a poursuivi son repli à 47,8, un plus bas depuis décembre dernier, contre 48 en juin.

(Avec Reuters)

