La coalition de droite remporte les régionales partielles en Italie

La coalition de droite au gouvernement a remporté les élections régionales organisées dimanche et lundi dans les régions de Milan et de Rome. Selon les résultats quasi-définitifs de ces scrutins marqués par de forts taux d’abstention (41,7% et 37,2%), le candidat de la Ligue (parti de Matteo Salvini) et gouverneur sortant Attilio Fontana remporte la Lombardie avec 54,7% des voix, son poursuivant de gauche (Pierfrancesco Majorino) étant crédité de 33,9%.

Dans le Latium, l’ancien président de la Croix Rouge italienne Francesco Rocca (Fratelli d’Italia) ressort avec 53,9% des votes, loin devant les 34,7% pour le candidat de gauche, Alessio D’Amato, qui a reconnu sa défaite.

C’est une victoire importante pour la présidente du Conseil Giorgia Meloni, quelques mois après sa prise de fonction, puisque son parti Fratelli d’Italia conquiert 22 sièges sur 80 au Conseil régional de Lombardie, et poursuit sa progression dans les sondages (29,4%), alors que la Ligue (8,7%) et Forza Italia (7%) sont en perte de vitesse. De même que les partis d’opposition, le Parti démocrate (PD) et le Mouvement 5 Etoiles (M5S).

Les régions italiennes disposent d’une importante autonomie par rapport au gouvernement central dans de nombreux domaines, notamment la santé, les transports ou l’éducation.