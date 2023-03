La Chine intervient sur ses marchés

Les régulateurs chinois préparent une série de mesures de soutien aux marchés, notamment des propositions visant à encourager les rachats d’actions et un assouplissement des restrictions sur les fonds étrangers. Lundi, la banque centrale a maintenu des conditions de financement accommodantes, le taux des prêts à un an accordés dans le cadre de sa facilité de prêt à moyen terme, d’un volume d’environ 70 milliards d’euros, restant à 2,75%. En parallèle, les interventions sur les marchés des changes se multiplient, le yuan se maintenant à son niveau le plus bas depuis 2007. Incitées par la banque centrale, les principales banques d’Etat ont échangé des yuans contre des dollars sur le marché à terme, tout en vendant les dollars sur les marchés au comptant afin de soutenir la devise, revenue autour de 7,20 face au dollar après avoir frolé 7,21.