La Chine et les valeurs moyennes sont les mal-aimées des marchés

Les marchés actions ont enregistré un rattrapage rapide et spectaculaire en Europe, à Wall Street et désormais à la Bourse de Tokyo. Mais ces rebonds de 15% et plus depuis le début de l’année, voire de 30% dans les cas du Nasdaq ou de l’indice Nikkei 225, ne doivent pas cacher une autre réalité, celle de marchés qui sous-performent, voire figurent dans le rouge depuis janvier. Des marchés très décotés, que les investisseurs voient comme de potentiels gagnants d’un rattrapage dans les prochains trimestres. Il s’agit des actions des marchés émergents, et plus particulièrement la Chine, et le segment des valeurs moyennes. «Une façon d’être investi sur les marchés actions est de viser le rattrapage des valorisations», indique Alexandre Hezez, stratégiste chez Richelieu Gestion.

Les actions chinoises sont considérées par bon nombre d’observateurs comme un des marchés pouvant profiter de cet effet de rattrapage. Le principal argument est sa faible valorisation. «Les valorisations restent attrayantes, avec pour le MSCI Chine un ratio de capitalisation des bénéfices à douze mois (PER) de 10,3 fois», relève Alexandre Hezez. «Il est difficile de passer à côté de la deuxième économie mondiale», affirme pour sa part Malik Haddouk, directeur des gestions diversifiées chez CPR AM.

Volatilité chinoise

Les indices des Bourses en Chine continentale et à Hong Kong ont fait les montagnes russes cette année. Après un démarrage en trombe dans l’espoir d’une reprise rapide de l’économie chinoise avec la réouverture post-Covid en début d’année, ces marchés ont rapidement perdu leur élan, en raison des risques géopolitiques puis de l’essoufflement de la reprise.

L’indice FTSE China A 50 perd 2% depuis janvier, mais 10% depuis son point haut en février. Sa chute est de 30% par rapport à son plus haut en 2021. Quel que soit l’indice, la trajectoire est identique, y compris pour l’indice Hang Seng à Hong Kong. Beaucoup d’investisseurs, principalement américains, s’interrogent sur la possibilité d’investir en Chine. «Le caractère investissable du marché chinois est une vraie question», reconnaît Malik Haddouk. Les tensions entre Chine et Taïwan (où se dérouleront des élections en début d’année prochaine) et entre Chine et Etats-Unis pèsent clairement sur les valorisations. Le marché appliquant une prime de risque géopolitique évidente.

Mais, depuis plusieurs semaines, la dégradation de l’économie chinoise inquiète davantage les investisseurs et se reflète dans les indices boursiers. Alors que le pays peine à faire repartir un secteur immobilier en pleine crise, il est désormais confronté à la baisse de la demande mondiale, tandis que la demande interne ne prend pas le relais. Cette semaine, l’indice PMI Caixin du secteur manufacturier s’est approché de la zone de contraction, à 50,5 en juin. Le secteur des services a également perdu en momentum.

Le marché, qui a été déçu par les récents mouvements de la banque centrale (la PBoC), parie sur un plan de relance qui pourrait être annoncé par Pékin fin juillet lors de la réunion annuelle du «Politburo» du Parti communiste chinois. «Les pouvoirs publics vont soutenir la croissance. La Chine est le seul pays à ne pas avoir distribué de chèques aux ménages pendant la crise Covid», rappelle Malik Haddouk. «La Chine est susceptible de redevenir un moteur positif de la croissance, jugent également les stratégistes cross-asset de Deutsche Bank. Alors que le marché est déçu par les dernières nouvelles, l’énorme épargne des ménages et les stimuli potentiels devraient maintenir la Chine sur une voie de croissance solide.»

Soutien de Pékin

La PBoC veut intensifier l’ajustement contracyclique pour soutenir la demande intérieure et faciliter la croissance économique. «Nous continuons de nous attendre à une baisse de 25 points de base (pb) du ratio des réserves obligatoires des banques (RRR) et à une baisse supplémentaire de 10 pb du taux d’intérêt directeur dans le reste de l’année», indiquent les économistes de Goldman Sachs. Pékin semble d’ailleurs déjà préparer le terrain à cette nouvelle dose de relance.

L’un des risques est que cette politique provoque une chute encore plus prononcée du yuan, qui traite non loin de ses plus bas depuis octobre 2022 face au dollar à 7,21 yuans. Mais la PBoC a de nouveau fixé, mardi, un taux médian officiel plus fort que prévu, comme la semaine passée, un indicateur pour les marchés que la banque centrale veut contrôler la chute de la devise. Un signe confirmé par la décision des principales banques d’Etat de baisser pour la deuxième fois en un mois leurs taux de dépôts en dollars, selon Reuters. La nomination d’un nouveau représentant du Parti à la banque centrale, Pan Gongsheng, qui pourrait remplacer l’actuel gouverneur, Yi Gang, est également vue comme le signe d’un changement de trajectoire politique à la PBoC. Pour éviter les risques d’emballement du crédit, le stimulus devrait rester mesuré et loin de l’énorme relance de 2008. Avec un risque de déception pour les marchés.

Bouderie envers les valeurs moyennes

L’autre segment de marché très décoté est celui des valeurs moyennes. A Wall Street, l’indice Russell 2000 a perdu plus de 20% par rapport à ses points hauts de mi-2021, et évolue dans une marge étroite depuis mi-2022. Les investisseurs ont privilégié, dans le contexte de hausse des taux et d’incertitude sur la croissance, les valeurs liquides et ont donc délaissé ces titres. La crainte d’une récession affecte également ces valeurs, souvent très domestiques.

La performance des valeurs moyennes européennes est identique. Et leur sous-performance par rapport aux grandes capitalisations revient au niveau où elle se trouvait en 2008 en pleine crise financière. «Les petites capitalisations américaines ont souffert face aux grandes en raison du risque de crédit, de l’exposition aux banques régionales et du potentiel de volatilité accrue», ajoute Alexandre Hezez, qui voit un potentiel de rattrapage à court terme. A Wall Street, l’indice Russell progresse désormais de près de 8% depuis le début de l’année, après un rebond de 10% depuis son point bas début mai. Peut-être l’amorce de ce rattrapage.

En Europe, l’indice Euro Stoxx Mid est plus volatil, signe des craintes, plus prononcées, quant à la croissance en Europe. Le stratégiste de Richelieu Gestion prévient toutefois que la classe d’actifs présente certains risques, d’où la nécessité de rester flexible. «L’un des principaux risques est le coût du capital plus élevé et de resserrement du crédit supplémentaire», nuance-t-il. Les paris sur les rattrapages de valorisation ne sont pas toujours gagnants.

