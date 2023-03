La Chine a consacré 240 milliards de dollars pour soutenir les émergents

La Chine a consacré l’équivalent du PIB du Portugal pour le sauvetage de pays émergents depuis la crise financière de 2008 mais aussi pour éviter un effondrement de ses banques. Au total, la deuxième économie mondiale a dépensé 240 milliards dans 128 opérations de renflouement de prêts pour 22 pays entre 2008 et 2021, selon une étude de chercheurs de la Banque mondiale (BM), de la Harvard Kennedy School, d’AidData et du Kiel Institute for the World Economy.

«La Chine est devenue le prêteur en dernier ressort pour les pays en développement qui ont du mal à rembourser leurs dettes au titre de la Belt and Road Initiative (les nouvelles Routes de la Soie ou BRI)», souligne le rapport. Le montant des prêts de sauvetage d’urgence a grimpé en flèche ces dernières années. Alors que moins de 5 % du portefeuille de prêts à l'étranger de Pékin servait au soutien des pays emprunteurs en difficulté en 2010, ce chiffre a bondi à 60 % en 2022. Près de 80% des prêts ont été accordés entre 2016 et 2021.

Mais Pékin n’offre pas de renflouement à tous les emprunteurs en difficulté. Les pays à revenu intermédiaire reçoivent de l’argent frais — via le soutien de la balance des paiements — pour éviter le défaut de paiement. La Chine joue le même rôle que le Fonds monétaire international (FMI). Et les montants sont significatifs. L’Argentine a reçu le plus, avec 111,8 milliards de dollars, suivie du Pakistan avec 48,5 milliards de dollars et de l'Égypte avec 15,6 milliards de dollars. Neuf pays ont reçu moins d’un milliard de dollars.

Les pays à revenu intermédiaire, qui représentent 80%, soit plus de 500 milliards de dollars, du total des prêts chinois à l'étranger, présentent des risques de bilan majeurs, de sorte que les banques chinoises sont incitées à les maintenir à flot via des renflouements. «Pékin essaie finalement de sauver ses propres banques», a déclaré Carmen Reinhart, l’une des auteures de l'étude.

Mais ces prêts de sauvetage ont un coût non négligeable. «Alors qu’un prêt de sauvetage typique du FMI porte un taux d’intérêt de 2 %, le taux d’intérêt moyen attaché à un prêt de sauvetage chinois est de 5 %», affirment les auteurs.

Controverse sur les lignes de swap

Les pays à faible revenu qui ne représentent que 20 % du total des prêts chinois à l'étranger et sont moins importants pour la santé du secteur bancaire chinois, se voient généralement proposer une restructuration, comme pour la Zambie, le Ghana et le Sri Lanka. Mais la lenteur de la Chine dans ce processus de restructuration est critiquée. En réponse, elle a demandé à la BM et au FMI d’offrir également un allégement de leur dette, ce à quoi elles se refusent en raison de leur statut de prêteur multilatéral.

A lire aussi:

Par ailleurs, l’étude montre que les lignes de swap de la Banque populaire de Chine (PBoC) sont devenues un outil majeur de gestion des crises à l'étranger. En 2022, ces lignes ont représenté 170 milliards de dollars de soutien en liquidités d’urgence aux banques centrales du monde entier, notamment au Suriname, au Sri Lanka et en Égypte.

L'étude critique certaines banques centrales utilisant potentiellement les lignes de swap de la PBoC pour augmenter artificiellement leurs chiffres de réserves de change. En général, les lignes de swap doivent être remboursées dans un délai de 3 à 12 mois mais de nombreuses banques centrales ont vu les dates de remboursement repoussées à plusieurs reprises. Les auteurs constatent que la période de remboursement de facto de l’emprunt moyen de la ligne de swap de la PBOC est de 40 mois. «L'écart entre les échéances de jure et de facto a permis aux gouvernements de ne pas reconnaître plus facilement les emprunts sur les lignes de swap de la PBoC comme des sources d’exposition à la dette publique, puisque les règles internationales de déclaration n’exigent que la divulgation des dettes publiques dont l'échéance dépasse un an», selon le rapport. Des critiques qui ont fait réagir Pékin.

«La Chine agit conformément aux lois du marché et aux règles internationales, respecte la volonté des pays concernés, n’a jamais forcé aucune partie à emprunter de l’argent, n’a jamais forcé aucun pays à payer, n’attachera aucune condition politique aux accords de prêt et ne cherche aucun intérêt politique», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d’une conférence de presse mardi, selon Reuters.

La part prise par la Chine dans ces restructurations a des conséquences sur le système financier mondial. «Nous le voyons devenir plus multipolaire, moins institutionnalisé et moins transparent, souligne le rapport. Nous voyons des parallèles historiques clairs avec le moment où les États-Unis ont commencé leur ascension en tant que puissance financière mondiale, à partir des années 1930 et surtout après la Seconde Guerre mondiale.»