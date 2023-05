La Bourse Artex réalisera sa première cotation avec une œuvre de Francis Bacon

Artex MTF a annoncé mardi soir à Londres le nom de la première œuvre d’art qui sera admise à la négociation sur sa plateforme : «Trois études pour un portrait de George Dyer», un triptyque peint par l’artiste britannique Francis Bacon en 1963. Ce portrait a été vendu aux enchères en mai 2017 pour près de 52 millions de dollars à un collectionneur et sera proposé aux investisseurs à partir d’environ 55 millions de dollars.

La plateforme régulée au Liechtenstein selon la directive européenne MIF 2 avait présenté son processus de cotation/partage des droits propriété des œuvres d’art en janvier.

385.000 actions

Selon ce processus, l’oeuvre sera cotée autour du 21 juillet via la société Art Share 002 SA (l’«Emetteur»), une société anonyme régie par la loi luxembourgeoise sur la titrisation pour des raisons fiscales, sous la forme d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 dollars réglementées, liquides et négociables sur Artex MTF. L’Emetteur a l’intention de coter initialement 385.000 actions de classe B EUR correspondant à 70% du total par le biais d’une offre secondaire uniquement, disponible par l’intermédiaire d’agents de placement (banques et courtiers) désignés. La phase de précommercialisation doit débuter le 19 juin puis la construction du livre d’ordres le 5 juillet. Le reste des actions sera proposé au marché par la suite, par tranches de 10%. Le propriétaire actuel pourra également acquérir jusqu'à 10% des actions émises au prix du marché.

«Nous sommes ravis de proposer ce chef-d’œuvre de l’un des artistes les plus populaires du 20è siècle, a commenté Yassir Benjelloun-Touimi, cofondateur et directeur général d’Artex. La volonté d’innovation de Bacon l’a conduit à réinventer le genre du portrait, grâce à un réalisme unique, défiant la peinture à l’ère de la photographie. Bien qu’il ait bénéficié d’une forte reconnaissance publique et institutionnelle au cours de sa vie, le prix de la plupart de ses œuvres est resté hors de portée de la plupart des gens. Artex offre l’opportunité non seulement de revisiter son héritage, mais aussi de rendre son œuvre accessible à tous.»

A lire aussi: