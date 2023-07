La bataille pour les minerais critiques n’en est qu'à ses débuts

Les derniers chiffres publiés par l’AIE (Agence internationale de l’Energie) le confirment : la demande des minerais stratégiques nécessaires à la transition énergétique est soutenue et devrait continuer sur cette tendance. «Le marché représente cette année 230 milliards de dollars, soit l’équivalent du marché du minerai de fer, le premier marché mondial, et le double du marché de l’aluminium», a déclaré le directeur exécutif de l’AIE Fatih Birol, lors de la présentation de la première édition de la revue du marché des minerais critiques.

Ainsi, la demande mondiale en lithium, utilisé pour fabriquer les batteries destinées à la mobilité et au stockage de l’énergie, devrait être 89 fois plus élevée d’ici à 2050, selon la Commission européenne. Elle a déjà été multipliée par trois depuis 2018. La demande de l’UE en terres rares entrant dans la fabrication des aimants permanents utilisés dans les éoliennes ou les véhicules électriques devrait quant à elle se voir multipliée par six ou sept d’ici à 2050.

Les investissements dans l’extraction accélèrent

Preuve que les marchés «achètent» le scenario d’une accélération des besoins, les annonces d’investissements dans les capacités d’extraction et de raffinage ont progressé de 20% en 2021, et de 30% en 2022, selon l’AIE. La position dominante de Pékin devrait perdurer, la majorité des investissements annoncés émanant des entreprises chinoises. «La Chine représente 80 % de la capacité de production supplémentaire annoncée d’ici 2030 pour le cuivre et domine la capacité de raffinage annoncée des métaux clés utilisés dans les batteries (95 % pour le cobalt, et environ 60 % pour le lithium et le nickel)», précise l’AIE. La Chine concentre aujourd’hui tous minerais confondus, 2/3 des capacités de raffinage. Elle raffine ainsi 90% du manganèse, 76% du cobalt, 65% du lithium, 58% de l’aluminium ou encore 40% du cuivre à l’échelle mondiale, selon une note publiée par GSA.

Ceci est la résultante d’une stratégie de sécurisation de ses approvisionnements, intervenue très en amont par rapport à ses concurrents. Ainsi, 70% des mines de cobalt situées en RDC (République démocratique du Congo) sont détenues par des entreprises chinoises, et fournissent exclusivement les raffineries nationales.

La gestion des ressources en lithium est mieux répartie : les sociétés américaines sont propriétaires de 30% des ressources, contre 24% pour leurs concurrentes chinoises et 34% pour l’Australie, où sont concentrées près de 60% des réserves. Dans les deux cas, la part des sociétés issues de l’UE est négligeable.

L’AIE relève également une augmentation des dépenses d’exploration, qui ont augmenté de 30% et de 20% respectivement en 2021 et 2022, à près de 6 milliards de dollars, Canada et Australie en tête.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, et peut-être demain l’UE affichent l’ambition de réduire leur dépendance à la Chine en se dotant d’unités de retraitement des terres rares, mais sont confrontés à des difficultés inhérentes à tout projet minier, principalement liées à la lenteur d’obtention des permis et au dépassement fréquent des budgets. «Les conditions de réouverture de la mine de terres rares de Mountain Pass (Californie), longtemps la plus grande du monde, illustrent bien les limites de la tentative américaine de s’autonomiser», explique GSA. A ces facteurs s’ajoute désormais l’acceptabilité sociale et environnementale de ces projets.

Par exemple, la consommation d’eau nécessaire à l’extraction des minerais a été multipliée par deux depuis 2018, ce qui a occasionné des fermetures de mines dans des zones en état de stress hydrique au cours des dernières années. Selon Tim Gould, l’économiste en chef en charge de l’énergie au sein de l’AIE, le faible nombre d’annonces d’investissement témoigne également d’un «manque d’intérêt».

Malgré la hausse très sensible de l’annonce des projets, ceux-ci sont en l’état insuffisants pour répondre à une demande en ligne avec les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050. L’AIE alerte sur de potentielles pénuries en cuivre et en magnésium de haute intensité, mais également en lithium. «Les extensions prévues couvrent seulement les deux tiers des besoins en 2030. Les délais de construction de nouvelles mines sont longs et incertains, ce qui signifie qu’un investissement d’environ 360 à 450 milliards de dollars serait nécessaire principalement au cours des trois prochaines années pour combler cet écart», selon les experts.

Des tensions supplémentaires sur les approvisionnements sont à craindre

La Commission européenne se montre, elle, davantage préoccupée par la disponibilité future en cobalt et en terres rares. «En l'état actuel des capacités et des prévisions les concernant, celles-ci risquent d'être insuffisantes pour répondre à plus de 50 % de la demande en cobalt anticipée, tandis que l’augmentation de la demande en terres rares devrait croître plus rapidement que les capacités», selon l’étude d’impact publiée par la Commission en mars dernier. 40% des réserves de terres rares prouvées sont situées sur le sol chinois mais la Chine concentre aujourd’hui 60% des capacités de raffinage. L’annonce récente du ban chinois sur les exportations de germanium et de gallium, qui entrent dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, participe de ces inquiétudes. L’AIE complète cette liste avec le terbium et le dysprosium, composants nécessaires à la production de turbines d’éoliennes et de véhicules électriques.

La prise de conscience croissante d’un déséquilibre entre l’offre et la demande touche les prix des minerais, et, ensuite, de certains équipements. «L’augmentation des prix du cobalt, du lithium et du nickel a entraîné la toute première hausse des prix des batteries, qui ont bondi de près de 10 % dans le monde en 2022. Le coût des éoliennes en dehors de la Chine a également augmenté après des années de déclin, avec les prix des intrants tels que comme l’acier et le cuivre qui ont environ doublé entre le premier semestre 2020 et la même période en 2022. Des tendances similaires peuvent être observées dans les chaînes d’approvisionnement solaire photovoltaïque », relève l’AIE.

Et à la fin, c’est la Chine qui gagne ?

Face à l’impondérable de la localisation des gisements, l’Union européenne et les Etats-Unis peaufinent des stratégies afin de se positionner plus en aval dans la chaîne de valeur des technologies critiques, en regagnant des parts de marché sur la Chine, ou en consolidant leur avance. Leur retard est important. «Pour les technologies fabriquées en série comme l'éolien, les batteries, les électrolyseurs, les panneaux solaires et les pompes à chaleur, les trois plus grands pays producteurs représentent au moins 70 % de la capacité de fabrication de chaque technologie - la Chine dominant dans chacun d’eux», selon l’AIE. L’UE est à l’heure actuelle assez mal positionnée, mais peut toutefois se targuer d’une avance certaine dans le secteur des électrolyseurs : 50% de la production finale est assurée sur le sol européen. Cependant elle reste extrêmement dépendante de ses approvisionnements en matières premières, ne produisant qu’entre 1% et 5% des matériaux nécessaires.

Le deuxième exemple est celui des semi-conducteurs, qui concentre l’essentiel des annonces venant entretenir le feu de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. L’AIE indique qu’il est difficile de déterminer dans quelle mesure les programmes de montée en puissance de l’UE et des Etats-Unis sont de nature à transformer les grands équilibres du marché. A contrario, la Chine pourrait gagner des parts de marché, ses projets représentant environ 40% des nouvelles capacités de production d’ici 2030, devenant ainsi le plus grand producteur de semi-conducteurs, malgré les obstacles posés par ses concurrents à l’atteinte des objectifs du plan Made in China 2025.