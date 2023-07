La Banque du Japon modifie sa politique de contrôle de la courbe des taux souverains

Le nouveau Gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) n’aura mis que quatre mois pour imprimer sa marque. Kazuo Ueda a annoncé, ce 28 juillet, une inflexion de la politique de contrôle de la courbe des taux souverains (« Yield curve control », YCC), tout en laissant le taux directeur inchangé à -0,1%. Et cette nouvelle stratégie se révèle particulièrement subtile, voire floue. L’institution vise toujours un rendement de 0% pour les obligations souveraines à 10 ans, avec un intervalle de fluctuation de 50 points de base à la hausse ou à la baisse. Cependant, ces 50 points de base ne sont désormais plus une limite fixe mais « une référence », la banque se proposant de racheter ces govies jusqu’à 1%.

Les marchés ont immédiatement tâté le terrain en faisant grimper le taux japonais à dix ans à 0,575% peu après l’annonce, un plus haut depuis septembre 2014. Reste à savoir s’ils vont chercher à tester la nouvelle limite des 1%, ou se contenter de fluctuations entre 0,5% et 1%. « Il n’est pas clair à ce stade comment le rendement à 10 ans évoluera sous le nouveau plafond de 1% et dans quelle mesure la BoJ interviendra sur le marché pour améliorer la formation appropriée du rendement en fonction des fondamentaux économiques », note Oxford Economics. Kazuo Ueda a précisé, en conférence de presse, que la courbe du taux souverain à 10 ans ne devrait pas s’approcher, selon lui, du 1% de rendement dans un futur proche, tout en indiquant qu’il n’était pas en mesure de savoir si la BoJ devrait augmenter ou non son programme d’achat de titres.

Cette stratégie a désarmé plus d’un observateur, les économistes d’ING n’hésitant pas à la qualifier de « déroutante ». « Ils auraient pu simplement changer la limite supérieure du 10 ans de 0,5 % à 1,0 % », ont-ils écrit, estimant que la BoJ voulait apparaître aussi dovish que possible. Pour d’autres, cette approche s’avère finalement raisonnable malgré sa communication alambiquée. « L’objectif de rendement de 1 % se situe dans la fourchette des modèles de juste valeur que les investisseurs utilisent pour évaluer les obligations souveraines japonaises sur différents cycles de marché. Mais si nous continuons à voir des surprises à la hausse et une inflation très persistante, nous commencerons à envisager une sortie complète » de la politique de contrôle de la courbe des taux, nous explique Fredrik Repton, gérant obligataire et devises senior chez Neuberger Bergman.

L’inflation n’est pas encore durable

Les dernières données sur l’inflation semblent avoir poussé la BoJ à trouver une solution pour prendre les marchés par surprise sans trop de risque tout en se donnant de la latitude pour de prochains resserrements si l’inflation venait à s’ancrer autours des 2%.

L’institution a ainsi relevé ses prévisions d’inflation « core-core » (hors alimentation et énergie) de 70 points de base à 3,2% pour l’année 2023. Dans le même temps, l’inflation « core-core » de Tokyo a réaccéléré en juillet, à 4%, soit son plus haut niveau depuis avril 1982. Mais la BoJ reste en même temps très circonspecte concernant la soutenabilité de l’inflation dans le temps. Les perspectives pour 2024 et 2025 restent encore en-deçà de sa cible de 2% d’inflation, à respectivement 1,7% et 1,8%.

Le Japon souffre encore d’une trop lente inflation des salaires, malgré une hausse historique de 3% acquise lors négociations salariales du printemps («Shunto»). De même, les économistes attendent encore de voir si les entreprises arriveront à augmenter à nouveau leurs prix. « Les deux moteurs sont soumis à un degré élevé d’incertitude en raison de la perspective de changements structurels en cours, en particulier de la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent modifier l'échelle salariale rigide fondée sur l’ancienneté dans le cadre du système d’emploi à vie », analyse Oxford Economics.

Les Japonais vont réduire leurs carry trades

Cette inflexion de la politique monétaire japonaise, à l’heure où les autres grandes banques centrales semblent avoir atteint leur taux terminal, pourrait faire légèrement tanguer les marchés obligataires mondiaux. Les Japonais en mal de rendements ont jusqu’ici choisi d’investir massivement dans les économies développées, sans risques, mais avec de biens meilleurs taux que sur l’Archipel, tout en se finançant auprès de leurs banques locales.

Et les premières réallocations de certaines poches obligataires vers les titres domestiques ont déjà commencé à faire bouger certains taux dans le reste du monde. « Les obligations d'État italiennes, qui ont été beaucoup achetées par les investisseurs japonais dans le cadre d’un carry trade, pourraient être touchées par la nouvelle politique monétaire », explique Yanick Loirat, responsable des taux souverains en zone euro chez Neuberger Bergman. Le rendement du dix ans transalpin a encaissé une hausse brusque de 10 points de base à près de 4,2% dans la nuit du 27 au 28 juillet, avant de refluer vers 4,12% dans la journée.

D’autres investissements pourraient aussi pâtir d’une baisse d’attractivité, comme les titres adossés à des créances hypothécaires américains (« Mortgage-backed security », MBS), et les obligations émises par les Etats australiens, détenues à près de 20% par des investisseurs nippons. A l’inverse, quelques segments ne seraient déjà plus vraiment concernés par ce sujet, même s’ils ont connu cette nuit des à-coups similaires aux obligations souveraines italiennes. « Les investisseurs japonais ont déjà réduit leur exposition aux OAT et aux obligations hypothécaires callables danoises », précise Yanick Loirat.

Sur le marché des devises, le yen, qui s’est affaibli ces derniers jours, n’aura profité des espoirs des investisseurs que de manière très transitoire, pendant les quelques heures qui ont précédé l’annonce de la BoJ. En fin de journée, le dollar s’échangeait à près de 141 yens.

