La Banque du Japon freine déjà la hausse des taux souverains

La Banque du Japon (BoJ) compte bien conserver la maîtrise du tempo. Les marchés obligataires ont testé prudemment ce 31 juillet jusqu’où la banque centrale laisserait filer le taux des obligations souveraines à dix ans dans le cadre de sa nouvelle politique de contrôle de la courbe des taux (yield curve control, YCC). Et la BoJ a décidé de stopper sa hausse à 0,6%, soit son plus haut niveau depuis 2014.

Pour ce faire, l’institution a annoncé ce lundi 31 juillet une opération non programmée de rachat d’obligations d’Etat, d’un montant de 300 milliards de yens (1,9 milliard d’euros), alors que le taux s’était éloigné de 10 points de base des 0,5%, l’ancienne limite stricte devenue une simple « référence ». Le taux des emprunts d’Etat à 10 ans avait déjà grimpé de 11 points de base à 0,55% lors de la séance précédente, après que la BoJ avait annoncé être prête à le laisser fluctuer de 100 points de base autour de sa cible de 0%, contre 50 points auparavant.

Les effets de la nouvelle stratégie de la BoJ semblent se faire davantage ressentir sur le marché des changes. La paire dollar-yen connaît une importante volatilité depuis ce léger relâchement sur les taux, la devise américaine étant tombée à 138,5 yens après l’annonce du gouverneur Kazuo Ueda, avant de remonter à plus de 142 yens ce lundi. «Les marchés tentent de déchiffrer à quel point la BoJ sera ‘flexible’ et si l’engagement d’acheter des [obligations souveraines] à 1,00 % implique un élargissement de facto de la bande» de fluctuation autour de la cible de 0%, notent les économistes de l’Union bancaire privée.

Un nouveau directeur de l’élaboration de la politique monétaire

Cette baisse du yen pourrait aussi signaler qu’un relèvement des taux d’intérêt est encore loin. «Le gouverneur Ueda a envoyé un signal clair selon lequel l’ajustement du YCC visait à rendre l’assouplissement plus durable et non une forme de resserrement monétaire», écrit Lee Hardman, analyste devise senior chez MUFG Bank.

En attendant un véritablement resserrement monétaire, les investisseurs vont scruter l’évolution de l’inflation et des anticipations d’inflation pour évaluer le niveau de souplesse de la BoJ sur le taux à dix ans. Si peu d’analystes anticipent des annonces pour la réunion de politique monétaire de septembre, certains pensent que la banque centrale pourrait agir à nouveau fin octobre, en raison de la publication du rapport trimestriel sur les perspectives économiques et d’inflation. Les regards se fixeront sur les projections d’inflation pour 2024 et 2025, qui sont encore en deçà de la cible de 2%, à respectivement 1,7% et 1,8%. La hausse des salaires et la capacité des entreprises à faire grimper les prix seront deux variables clés pour réussir à inscrire l’inflation dans la durée.

Les investisseurs pourraient également être témoins de quelques évolutions dans la sémantique et la stratégie opérationnelle de la BoJ. L’institution a annoncé ce lundi la nomination de Kazuhiro Masaki au poste de directeur du département des affaires monétaires. Il sera donc chargé de l’élaboration de la politique monétaire et de la teneur des discours des membres du comité de politique monétaire. Ce spécialiste maison des politiques monétaires, qui a notamment participé à la mise en place des taux d’intérêt négatifs et au contrôle de la courbe des taux, remplace Koji Nakamura, lequel n’aura occupé cette fonction qu’une petite année.

Du côté des actions, le Topix a progressé de 1,39% à 2.323 points, le plus haut niveau observé ces 33 dernières années. Le Nikkei 225 a lui gagné 1,26% à 33.172 points et retourne vers les sommets de juin. Les deux indices ont profité de la décélération de l’inflation américaine hors alimentation et énergie, dite inflation PCE, qui réduit les risques de hausse des taux par la Fed.

La nouvelle approche de la BoJ a surtout profité aux banques japonaises, qui espèrent retrouver un peu de latitude pour améliorer leur marge d’intérêt. L’indice Topix Bank a retrouvé son plus haut des huit dernières années, à plus de 240 points. Il est toutefois encore très loin des 1.460 points du début de l’année 1990…