La Banque du Brésil démarre sa baisse des taux

Le Brésil emboîte le pas du Chili. La Banco Central do Brasil a annoncé dans la nuit du 2 au 3 août une baisse de 50 points de base (pdb) de son taux directeur, à 13,25%, mettant fin à la plus agressive des politiques monétaires post-Covid. La banque centrale a d’ailleurs signalé plusieurs baisses de même ampleur pour les mois à venir si ses prévisions économiques s’avéraient justes.

Le combat contre la hausse des prix semble en grande partie gagné dans le pays. Après une année au-dessus des 10%, l’inflation est descendue en juin et en juillet juste en-dessous de la cible actuelle de 3,25%. La vigilance reste toutefois encore de mise, puisque l’inflation devrait repartir à la hausse au second semestre en raison d’un effet de base. La banque centrale anticipe une inflation à 4,9% pour 2023, puis 3,4% pour 2024 et 3,0% pour 2025, et indique qu’elle devrait conserver encore un moment une politique monétaire restrictive.

La décision d’hier soir a toutefois surpris les économistes, puisque moins d’un quart d’entre eux anticipaient une telle baisse. Le vote fut serré entre les membres du comité de politique monétaire, avec cinq voix pour 50 pdb, et quatre pour 25 pdb. La première participation de deux membres nommés par le nouveau président de gauche Lula aura pesé, ce dernier souhaitant notamment faire respirer l'économie et faire baisser le chômage.

L’Amérique du Sud à l’avant-garde de la baisse des taux

Le Brésil avait entamé un resserrement monétaire express en mars 2021, faisant passer son taux directeur de 2% à 13,75% en seulement un an et demi. La politique monétaire était depuis lors sur pause, le comité de politique monétaire attendant une baisse durable de l’inflation pour entamer la baisse. Cette patience avait agacé Lula, qui avait critiqué le gouverneur de ne pas baisser les taux malgré les bons chiffres de l’inflation de début 2023. Ce dernier aura finalement fait pencher la balance en faveur d’une réduction de 50 points de base.

La baisse des taux au Brésil est toutefois moins rapide qu’au Chili, où la banque centrale a réduit le sien fin juillet de 100 points de base, à 10,25%. Là aussi, le comité de politique monétaire a accéléré plus vite que prévu par les économistes, qui anticipaient une baisse de 75 points de base. Le Chili est le premier grand pays émergent, à l’exception de la Chine, à baisser ses taux.

D’autres pays d’Amérique latine devraient aussi pivoter dans les mois à venir. La Colombie a maintenu le sien à 13,25% en milieu de semaine, mais devrait le baisser en octobre, écrivait Lupin Rahman, gérante chez PIMCO. Plus au nord, le Mexique pourrait lui le faire le mois suivant.