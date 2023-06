La Banque de France défend le retour à la normale du crédit à l’habitat

La Banque de France appuie là où ça fait mal. Alors que les professionnels de l’immobilier ont accueilli par un concert de critiques le plan logement de Matignon présenté le 5 juin, Agnès Bénassy-Quéré, nouvelle sous-gouverneure de la banque centrale, a publié jeudi un blog remettant en perspective la «crise» que traverse le secteur avec la remontée des taux.

Sa conclusion ? «La normalisation du crédit à l’habitat pourrait finalement contribuer à une forme de rationalisation de l’offre de nouveaux logements en France en limitant le bourgeonnement de résidences secondaires et meublés touristiques, en sensibilisant les investisseurs au risque de vacance et en réduisant le prix du foncier». Un message qui devrait faire grincer des dents chez les professionnels, mais que d’autres économistes assument. «Le stock de logements est-il si insuffisant que cela ou plutôt mal employé et mal occupé dans certaines zones tendues ?», s’interrogeait en début de semaine l'économiste et professeure spécialiste de l’immobilier, Ingrid Nappi, dans un message sur LinkedIn, en jugeant «urgent de regarder également aujourd’hui l’occupation du parc, la mobilité au sein de ce parc avant de parler flux nouveaux.»

Coup de massue

Voilà plusieurs mois que promoteurs et courtiers accusent les pouvoirs publics d’accentuer leurs difficultés. La formule de calcul du taux d’usure a bloqué l’examen des dossiers de crédit par les banques, et a dû être assouplie. Les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) pour limiter la durée des prêts et le taux d’effort des ménages ont aussi compliqué l’accès au crédit de l’investissement locatif. Le HSCF, présidé par Bruno Le Maire, se réunira d’ailleurs le 13 juin pour prolonger la mensualisation du calcul du taux d’usure et étudier un assouplissement de ses règles d’octroi.

Le dernier coup de massue est arrivé lundi : Matignon a annoncé un recentrage du prêt à taux zéro (PTZ) sur le collectif neuf, excluant ainsi la maison individuelle, et a confirmé l’arrêt fin 2024 du dispositif fiscal Pinel en faveur de l’investissement locatif. A défaut de proposer une stratégie pour le logement, ces annonces enterrent la logique de subventions à tout crin qui ont bénéficié depuis 30 ans au secteur, sans réellement prouver leur efficacité : le Pinel, par exemple, a représenté l’an dernier un coût budgétaire de près de 1,4 milliard d’euros.

Agnès Bénassy-Quéré ne se prononce, elle, que sur la baisse du volume de prêts et le «bon niveau de production» dans cette note intitulée «Crédit à l’habitat : la poule, l’œuf et le prix des œufs». A 12,6 milliards d’euros en avril hors renégociations, la production mensuelle reste bien supérieure à celle de nos voisins allemands et italiens. «L’évolution du crédit ressemble essentiellement à une normalisation après les exubérantes années de taux d’intérêt très bas», appuie l’ancienne chef économiste du Trésor. Elle conteste aussi que les ménages modestes ou jeunes se voient barrer l’accès à la propriété. La part des primo-accédants dans la production ne cesse d’augmenter depuis 2020 selon les calculs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Une nécessaire baisse des prix

Mais quid des effets indirects sur ces ménages de la restriction du crédit, par la réduction de l’offre locative ? «L’investissement locatif reste avant tout freiné par sa faible rentabilité, répond l’économiste. Entre 2015 et 2022, les investisseurs sur le marché locatif se sont rémunérés davantage par la plus-value à la revente du bien que via les loyers perçus pendant la période de détention, lesquels sont parfois plafonnés. Cette espérance de plus-value a disparu». Seule une baisse des prix la rétablirait. Agnès Bénassy-Quéré estime aussi qu’à volume de crédit constant, les achats de résidences secondaires et la location meublée touristique ont évincé en partie l’offre de location de longue durée. Un phénomène qui pousse désormais des municipalités comme Saint-Malo à restreindre les locations de type Airbnb.

Quant au repli de la construction, la sous-gouverneure rappelle que le crédit n’est qu’un déterminant parmi d’autres de l’offre et de la demande de logements neufs. Et que la baisse du prix du foncier serait, là aussi, le moyen le plus efficace de restituer du pouvoir d’achat aux ménages.

