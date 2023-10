La Banque d’Australie laisse ses taux inchangés

La Banque d’Australie (RBA) a maintenu mardi son taux directeur inchangé à 4,10%, à l’occasion de la première réunion sous la direction de sa nouvelle gouverneure, Michele Bullock, prolongeant ainsi la pause pour le quatrième mois consécutif depuis le 7 juin. Le comité a également maintenu à 4% le taux d’intérêt sur les soldes de règlement des échanges.

La décision est conforme aux attentes du marché, le Conseil de la RBA ayant une fois de plus déclaré que l’inflation avait dépassé son pic, mais qu’elle restait trop élevée et qu’elle le resterait pendant un certain temps. Le bureau australien des statistiques (ABS) a enregistré une hausse des prix d’encore 6% pour le deuxième trimestre, après 7% au premier trimestre et 7,8% au quatrième trimestre 2022, avec surtout une accélération dans les services (6,3%).

Hausse des loyers

Outre les prix du carburant, «l’inflation des loyers reste également élevée (6,7% en rythme annuel dans le dernier rapport contre 4,9%, ndlr)», a relevé Michele Bullock. Il existe de grandes incertitudes quant aux perspectives. L’inflation des prix des services a été étonnamment persistante à l’étranger et la même chose pourrait se produire en Australie. Il existe également des incertitudes concernant les décalages dans l’effet de la politique monétaire et la manière dont les décisions des entreprises en matière de prix et de salaires réagissent au ralentissement de la croissance économique à un moment où le marché du travail reste tendu.»

Les décideurs politiques ont averti qu’un nouveau resserrement monétaire pourrait être nécessaire pour ramener l’inflation à la fourchette cible de 2% à 3% fin 2025. Ces ajustements des taux dépendront de l’évolution de l’économie et des prix.

Dans le même temps, l’économie a été un peu plus résiliente que prévu au premier semestre 2023, avec deux hausses trimestrielles consécutives du PIB à +0,4% (+2,1% en rythme annuel), même la croissance continuera à être inférieure à la tendance un certain temps, en particulier sous l’influence des autres économies et de la Chine. Le taux chômage pourrait augmenter progressivement jusqu’à environ 4,5% fin 2024 (au lieu de 3,7% actuellement).

A 0,63 face au dollar américain, le dollar australien a poursuivi sa baisse relancée le 29 septembre, et plus globalement depuis janvier et un pic de 0,72.

