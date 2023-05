La Banque d’Angleterre poursuit son resserrement comme prévu

La Banque d’Angleterre (BoE) a annoncé jeudi une nouvelle hausse de 25 points de base de son taux directeur, emboîtant ainsi le pas à la Réserve fédérale (Fed) américaine et à la Banque centrale européenne (BCE).

La BoE a ainsi porté son taux directeur à 4,5%, contre 4,25% précédemment. Il s’agit de la douzième hausse consécutive des taux de la BoE depuis 2021. Comme en mars, sept des neuf membres de son comité de politique monétaire ont voté en faveur de cette hausse, les deux autres s'étant prononcés pour un statu quo.

La banque centrale britannique a prévenu, comme à l’issue de sa précédente réunion, qu’elle pourrait procéder à de nouveaux relèvements de ce taux si l’inflation restait élevée pendant une période plus longue que prévu actuellement.

«Le comité de politique monétaire continuera de suivre de près les signes de tensions inflationnistes persistantes, y compris les tensions sur le marché du travail, la croissance des salaires et l’inflation des prix des services», a indiqué la BoE dans son rapport. «En cas de persistance avérée des tensions, un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire», a-t-elle ajouté.

La banque centrale britannique a par ailleurs revu à la hausse ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni pour les années à venir. Elle anticipe désormais une croissance 0,25% cette année, de 0,75% en 2024 et 2025. En février, lors de la publication de ses précédentes projections, la BoE prévoyait une contraction de 0,5% de l'économie britannique cette année, une autre de 0,25% en 2024 et une croissance de 0,25% en 2025.



Ralentissement attendu de l’inflation

Parallèlement, l’inflation, qui s'établissait à 10,1% sur un an en mars, devrait progressivement ralentir tout au long de 2023, estime la BoE, qui voit les prix augmenter en moyenne de 8,2% au deuxième trimestre, de 7% au troisième trimestre et de 5,1% sur les trois derniers mois de l’année.

L’inflation devrait ensuite reculer à 2% environ d’ici à la fin de 2024 et s'établir autour de 1,1% dans deux ans et de 1,2% dans trois ans, selon la BoE. Les risques entourant les prévisions d’inflation restent toutefois «orientés de manière significative à la hausse», a souligné la banque centrale.

Les investisseurs s’attendaient à cette hausse des taux de la BoE, l’inflation au Royaume-Uni dépassant toujours 10%, le taux le plus élevé des pays du G7. Dans ce contexte, l’augmentation du coût de la vie est la principale préoccupation des Britanniques et de nombreuses corporations - enseignants, personnels de santé, conducteurs de train - se sont mises en grève pour obtenir des augmentations de salaire, ce qui complique la tâche de la Banque d’Angleterre pour freiner l’inflation.

«Le point culminant et peut-être même une préoccupation pour les investisseurs sont les révisions à la hausse des prévisions de croissance et d’inflation de la BoE, qui pourraient toutes deux signifier que les taux d’intérêt pourraient devoir être plus élevés plus longtemps», affirme Azad Zangana, économiste senior et stratégiste chez Schroders. Ce d’autant que les derniers chiffres d’inflation et les données sur l’emploi ont continué de surprendre à la hausse, confirmant des tensions persistantes. La révision par la BoE de sa prévision de croissance à 12 mois est la plus importante depuis que la banque centrale est indépendante tandis que la révision de l’inflation pour la même période, sans être historique, est importante. L’inflation alimentaire est l’une des principales causes de la surprise à la hausse de l’inflation tandis que le plafonnement des prix de l'énergie, qui a réduit l’inflation au cours de l’hiver, ralentit désormais la baisse des coûts énergétiques des ménages. Et la BoE est également préoccupée par les pressions inflationnistes domestiques dues aux pressions salariales alors que le taux de chômage ne progresse que légèrement.

«Un changement dans ce cycle de taux que la BoE a souligné comme un facteur important est la forte proportion de ménages dont les emprunts immobiliers sont à taux fixe, souligne Azad Zangana. Cela a réduit l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les ménages par rapport au niveau équivalent des taux d’intérêt observé historiquement.» Ce qui peut aussi expliquer la croissance toujours soutenue et l’inflation élevée.

«La banque n’offre plus beaucoup d’orientations prospectives (guidance), poursuit l’économiste. Elle réagit davantage aux données, et les récentes hausses de taux semblent une réponse à la probabilité croissante d’une inflation encore plus élevée à moyen terme.» Même si la BoE approche de la fin de son resserrement monétaire, avec probablement une hausse supplémentaire le mois prochain, selon Azad Zangana, tout dépendra des prochaines données sur le marché du travail et de l’inflation.