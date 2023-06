«La Banque d’Angleterre pourrait finir par limiter sa remontée des taux»

L’Agefi : Vous ne voyez pas la Banque d’Angleterre (BoE) aller trop loin dans sa hausse de taux : pourquoi ?

Alain Henriot : La BoE continue à être confrontée à un dilemme entre la maîtrise de l’inflation et une situation économique fragile, même si le Royaume-Uni a échappé à la récession jusqu’ici. L’inflation restant vive, notamment hors énergie et produits alimentaires, et les salaires très dynamiques dans un marché du travail tendu, la banque centrale va encore un peu augmenter son taux directeur. Mais elle va rester attentive aux développements économiques, en particulier au marché immobilier : en avril, la contraction de l’encours de crédits hypothécaires a été la plus importante depuis que la série existe (1993).

Etes-vous plus globalement inquiet par les effets retards du resserrement de certaines banques centrales ?

Le resserrement monétaire est une «mèche lente». Après un an et demi de resserrement monétaire, l’économie réelle va «pleinement» en ressentir les effets. On peut penser surtout au secteur de la construction. Si l’on prend le cas de la France, un retournement est en marche. L’investissement des entreprises, qui s’est aussi montré résilient jusqu’ici, pourrait pâtir de la hausse du coût de financement. On observe également une hausse des défaillances d’entreprises ces derniers mois. En contrepoint, le reflux des coûts de l’énergie, s’il se confirme, va être un amortisseur important.

