La Banque d’Angleterre approche de son pic de hausse des taux

La Banque d’Angleterre (BoE) complétera cette semaine le rendez-vous des banques centrales mais elle est un cas spécifique par rapport à la Fed et à la Banque centrale européenne avec la nécessité de lutter contre l’inflation, exacerbée par le Brexit, dans un contexte de récession en 2023. Le marché et les économistes anticipent une dernière hausse de 50 points de base (pb) lors de la réunion du jeudi 2 février, sa dixième depuis le démarrage de son cycle de resserrement monétaire en décembre 2021 (+390 pb). La BoE porterait ainsi ses taux directeurs à 4%, son plus haut niveau depuis 2008, en dépit de la légère décrue de l’inflation en décembre à 10,5% (après le pic de 11,1% en octobre).

«Malgré la faiblesse de certains indicateurs (indices PMI, ventes au détail, marché immobilier…), nous continuons d’anticiper une hausse de 50 pb en février car le marché du travail reste tendu. Mais aussi parce que les salaires ont fortement augmenté, que les enquêtes de confiance ne montrent pas une amélioration du sentiment vis-à-vis de l’inflation et que lacroissance économique a été supérieure aux attentes», affirme George Buckley, économiste chez Nomura. Un diagnostic partagé par les économistes d’ING qui s’attendent également à une telle hausse. Le chef économiste de la BoE Huw Pill a récemment affirmé que l’inflation ne reviendrait à la cible des 2% qu’en relevant davantage les taux, en soulignant que les tensions sur le marché du travail constituaient un risque. Une inflation qui reste en outre soutenue sur sa composante core (hors prix volatils de l’énergie et de l’alimentation), en raison des hausses soutenues dans les services en fin d’année.

«Une surprise serait que la Banque d’Angleterre ne relève finalement ses taux que de 25 points de base étant donné les tensions sur le marché du travail, poursuit Arnaud-Guilhem Lamy, gérant obligataire chez BNPP AM, qui anticipe comme le consensus une hausse de 50 pb ce jeudi. Au-delà de la décision, le plus important sera toutefois le discours qui l’accompagnera. La banque pourrait alors affirmer que son objectif est de poursuivre son resserrement jusqu’au taux terminal que nous anticipons à 4,25% et qu’elle ne baissera pas ses taux tant que l’inflation ne sera pas revenue très près de la cible des 2%.» Cette ligne directrice sera très importante pour les marchés qui anticipent, contrairement aux économistes, un taux terminal proche de 4,5% puis une baisse rapide des taux dès la fin de cette année. La banque centrale pourrait notamment atténuer son discours en retirant la mention «avec force» de son compte-rendu lorsqu’elle évoque son action face à une inflation qui serait persistante, selon Nomura.

Une hausse supplémentaire de 25 pb

Après cette réunion, les économistes s’attendent à ce que la banque centrale relève une nouvelle fois ses taux de 25 pb en mars (ou 50 pb en cas de relèvement de seulement 25 pb en février), à 4,25%, niveau auquel elle les maintiendrait dans l’attente que l’inflation revienne à la cible des 2%. La BoE devrait revoir en baisse ses prévisions d’inflation jeudi pour tenir compte du fort recul des prix du gaz et en hausse son anticipation de croissance, très pessimiste, tout en prévoyant toujours une récession en 2023.

La BoE est dans la même situation que la Fed ou la BCE, à la différence que la récession qui devrait frapper le pays cette année provoquera une chute de l’inflation plus rapide, du fait de la hausse du chômage. Elle reviendrait à 2% en fin d’année mais la BoE pourrait attendre quelques mois avant de baisser à nouveau ses taux, plutôt au premier trimestre 2024, selon les gérants de BNPP AM. Dans ses prévisions de croissance mondiale pour 2023 revue à la hausse mardi, le Fonds monétaire international a néanmoins révisé en nette baisse celle du Royaume-Uniqui devrait se contracter de 0,6% cette année. BNPP AM est plus pessimiste avec une croissance négative de 1% entraînant une hausse de 1 point du taux de chômage. En décembre, le vote des membres du comité de politique monétaire de la BoE avait été dispersé (deux pour une hausse de 25 pb, six pour 50 pb et un pour 75 pb) traduisant les vues diverses sur la trajectoire d’inflation au sein de la BoE. Il ne devrait pas en être autrement cette fois encore.