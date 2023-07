La Banque centrale du Canada poursuit son resserrement monétaire

La Banque centrale du Canada a annoncé, le 12 juillet, qu’elle relevait son taux directeur de 25 points de base, à 5%, soit un plus haut depuis 2001. Le gouverneur canadien, Tiff Macklem, a justifié cette seconde hausse d’affilée par des pressions inflationnistes plus persistantes que prévu, un excès de la demande, et un marché de l’emploi tendu.

L’indice des prix à la consommation est certes tombé à 3,4% en mai dernier, mais il ne devrait pas rejoindre sa cible de 2% avant mi-2025 selon une nouvelle projection, soit six mois plus tard que la précédente, présentée en avril. La croissance économique s’est également avérée plus solide qu’attendu, notamment grâce à la hausse des dépenses de consommation et à la poursuite de la reprise de l’activité immobilière.

D’autres hausses de taux pourraient encore être annoncées au cours de l’année si l’inflation, le marché du travail et la croissance du PIB ne ralentissaient pas, note Oxford Economics. En janvier dernier, la banque centrale du Canada avait pourtant présenté sa hausse de 25 points de base, à 4,5%, comme étant potentiellement sa dernière.

Cette décision monétaire canadienne a conforté la très forte probabilité d’une hausse de 25 points de base des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) le 27 juillet prochain. Ce scénario est évalué, ce 13 juillet, avec 92,4% de chances selon les données du marché des contrats futures sur les taux directeurs américains, selon le FedWatch Tool du CME. Ces taux directeurs devraient ensuite rester bloqués, le plus probablement sur la fourchette 5,25%-5,50% jusqu’à la fin de l’année, selon ce même indicateur.

A lire aussi:

Première pause pour la Nouvelle-Zélande depuis octobre 2021

Le même jour, la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande a annoncé sa première pause en vingt-deux mois. La stratégie agressive d’Auckland, lancée en octobre 2021, a comporté 12 hausses consécutives, représentant un cumul de 525 points de bases. Son taux directeur actuel, de 5,5%, est au plus haut depuis la crise de 2008. La pause s’explique notamment par le ralentissement des dépenses de consommation et le retour des logements à des niveaux de prix «viables». La banque centrale néo-zélandaise précise devoir maintenir un taux directeur élevé pour encore un moment, afin de ramener le niveau de l’inflation dans sa cible tout en soutenant le marché de l’emploi.

Le lendemain, le comité de politique monétaire de Corée du Sud a unanimement fait le choix du statu quo, avec un taux directeur maintenu à 3,75%. Le gouverneur reste préoccupé par le niveau d’endettement des ménages, qui pose un risque pour la stabilité financière, et anticipe également une légère hausse de l’inflation, à 3%, à partir d’août. La Bank of Korea se réserverait ainsi la possibilité de procéder à une dernière hausse, avant d’entamer une politique d’assouplissement à partir de novembre, selon une note de l’équipe de recherche macroéconomique de Barclays. Le pivot ne devrait toutefois pas intervenir avant la dernière hausse de taux de la Fed, que Barclays anticipe pour septembre.

Enfin, en début de semaine, la Bank of Israël a, elle aussi, procédé à une pause dans son cycle de resserrement monétaire, à 4,75%. Le comité de politique monétaire a précisé qu’il restait ouvert à de futures hausses si le niveau de l’inflation ne redescendait pas dans sa cible de 1%-3% à moyen terme. Bien qu’en baisse constante, la hausse des prix sur une année glissante affichait encore 4,6% en mai.

Moins de réunions de politique monétaire en Australie

Les scrutateurs de banques centrales ont par ailleurs appris, le 12 juillet, que la Reserve Bank of Australia (RBA) allait modifier sa gouvernance et sa communication de politique monétaire à partir de 2024. Le comité de politique monétaire ne se tiendra plus que huit fois par an, contre 11 fois actuellement. Quatre réunions sont déjà gravées dans le marbre. Il s’agit des premiers mardis de février, mai, août et novembre. Les quatre autres dates n’ont pas encore été choisies. Actuellement, le comité se réunit le premier mardi de chaque mois, à l’exception de janvier. Par ailleurs, les annonces de politique monétaire ne se feront plus au nom du gouverneur, mais au nom du comité.

Cette vague de changements devrait aussi s’étendre au gouverneur de la RBA. Philip Lowe, en poste depuis sept ans, devrait être remplacé, sauf surprise, à la mi-septembre. Le Trésorier de l’Australie (équivalent du ministre du Budget), qui a la main sur ce dossier, pourrait annoncer le nom de son remplaçant dès son retour du G20 Finance en Inde, en milieu de semaine prochaine. Parmi les noms qui circulent dans la presse anglo-saxonne, on retrouve notamment ceux de la vice-gouverneure Michele Bullock, de la secrétaire du département des Finances, Jenny Wilkinson, ou encore du secrétaire du Trésor, Steven Kennedy.

A lire aussi: