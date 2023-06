La banque centrale de Turquie doit reprendre le chemin des hausses des taux

La décision de la banque centrale turque (CBRT) ce jeudi 22 juin pourrait envoyer un signal fort aux investisseurs étrangers. Ce sera la première réunion de l’institution depuis la nomination de la nouvelle gouverneure Hafize Gaye Erkan et depuis la réélection de Recep Tayyip Erdogan à la tête du pays. Ce devrait également être la première fois que l’institution relève ses taux depuis 2021.

La CBRT devrait fortement relever son principal taux directeur, le taux des prises en pension (repo) à une semaine. La banque marquerait ainsi une rupture avec sa politique de baisse de taux hétérodoxe menée jusque-là malgré une inflation ayant atteint en octobre dernier un pic à plus de 85% avant de refluer. Elle reste toutefois élevée à 40%. Le président turc n’a d’autre choix que d’accepter de revenir à une politique monétaire plus orthodoxe face à la crise du pouvoir d’achat et aux importants déséquilibres économiques qui rongent le pays.

Les taux officiels ont baissé de plus de 1.000 points de base (pb) en un an. Si une hausse des taux semble être la seule option, son ampleur ne fait pas consensus. La médiane des prévisions des économistes interrogés par Reuters est d’une hausse de 1.250 pb, à 21%. Certains pensent que la banque doit frapper fort dès cette réunion, d’autres, qu’elle sera plus graduelle alors que le doute sur le tournant orthodoxe de Recep Tayyip Erdogan persiste. Les prévisions de taux vont de 12,5% à 30%.

Le président turc a multiplié les signes positifs à destination des marchés, en désignant d’abord Mehmet Simsek à la tête du ministère des Finances, puis en acceptant la proposition de ce dernier de nommer Hafize Gaye Erkan, une ancienne banquière ayant fait l’essentiel de sa carrière aux Etats-Unis, à la tête de la banque centrale. Elle y remplace Sahap Kavcioglu, qui a été l’artisan de la baisse des taux depuis plus d’un an.

Feu vert

Le président turc a même donné son feu vert au changement de politique monétaire. Il a déclaré qu’il avait accepté que le ministre des Finances, qui souhaite un retour des investisseurs étrangers en Turquie en menant des politiques qui leur sont plus favorables, «prenne des mesures rapidement et confortablement avec la banque centrale». Mais ce n’est pas un blanc-seing, Recep Tayyip Erdogan ayant affirmé qu’il n’avait pas changé d’idée sur l’impact des taux sur l’inflation et les vertus des taux bas. Certains rappellent qu’il a déjà pivoté vers une politique plus orthodoxe en permettant une hausse des taux à 19% en quelques mois entre fin 2020 et début 2021 avant de limoger Naci Agbal, le gouverneur de la banque centrale à l'époque.

Pour l’heure, l’homme fort de la Turquie accepte ce resserrement monétaire massif nécessaire et les politiques permettant de faire revenir les investisseurs étrangers afin de financer le lourd déficit courant. Ce dernier est revenu à son niveau de 2013, qui s’était soldé par une crise de la balance des paiements.

Le pays est aussi confronté à la chute de ses réserves de changes en raison, notamment, de la défense de la livre turque. Là encore, le président semble avoir lâché du lest. La devise a encore perdu 20% depuis le premier tour de l’élection présidentielle et a atteint un nouveau plus bas historique de 23,92 face au dollar. Sa chute, qui atteint désormais 80%, n’est plus contenue. Une façon aussi de préparer le terrain pour une hausse massive des taux.

