La baisse de la notation de crédit française aura un effet domino marginal

La note de crédit de la France ne chutera pas seule. A l’émetteur souverain s’adossent en effet 82 autres émetteurs, dit quasi-souverains et qui bénéficient d’une garantie implicite de l’Etat. Ces emprunteurs, qui incluent les entités territoriales, les entreprises détenues par l’Etat ou les agences comme Bpifrance ou l’AFD, voient donc leur note de crédit fluctuer avec celle de la France.

Ainsi, en 2014 et en 2020, Fitch avait respectivement abaissé la note de la France et dégradé les perspectives de la dette. Ces deux actions avaient été suivies quelques jours plus tard par une réévaluation similaire des notes de 14 et 23 entités liées au gouvernement. A l’époque, le changement de notation s’était traduit par un léger rebond des écarts de taux à court terme, mais avait fini par être absorbé par les marchés.

Aversion au risque

Le scénario pourrait-il se reproduire ? Le spread OAT/Bund à 10 ans a ainsi gagné un point de base après la décision de Fitch, mais cet écart a surtout progressé ces dernières semaines avec les inquiétudes sur la réforme des retraites. Un modèle quantitatif de la Société Générale indique que le risque propre à la France reflété dans les écarts de taux a remonté de 15 pb depuis fin 2022 avec la crise sur les retraites, une progression comparable à ce qui avait été observé avant les élections de 2022 et lors de la crise des gilets jaunes. Les marchés sont d’ailleurs devenus averses au risque sur les OAT depuis fin 2022.

Ces tensions se sont transmises aux émetteurs quasi-souverains en début d’année 2023, dont les rendements sont demeurés à des niveaux élevés. Pour autant, les écarts de taux sont plafonnés par l’attrait de ces titres, rémunérateurs : une obligation à maturité 2030 de l’AFD propose ainsi un rendement de 4,49%, contre 2,8% pour une OAT comparable.

Si la sous-performance de l’OAT par rapport au Bund se poursuit, son rendement devrait donc converger avec celui des quasi-souverains, plutôt que de les faire repartir en hausse. Un porte-parole d’une agence émettrice de dette indique d’ailleurs ne pas avoir constaté de mouvements liés au changement de note de la France cette semaine sur les titres de l’agence - tout en précisant qu’une baisse de la note entraîne, mécaniquement, une hausse des coûts d’emprunts à terme.

Or, la dégringolade n’est pas terminée. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit ainsi que le ratio de dette/PIB de la France avoisinerait 110% fin 2023. Ce serait la première fois depuis 2012 que ce ratio serait supérieur au ratio de l’Espagne, notée A- par Fitch. La trajectoire de la dette publique, qui augmenterait légèrement d’ici à 2028, pourrait déclencher de nouvelles baisses de notes : la décision de S&P est attendue début juin, et l’agence avait prévenu, fin 2022, que la France serait sanctionnée si la dette ne diminuait pas d’ici 2025.