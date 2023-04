Face à Pékin, les Vingt-Sept ont appris à jouer en équipe

Le chancelier allemand Olaf Scholz début novembre, puis Charles Michel, le président du Conseil européen en décembre, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol vendredi dernier et, donc, Emmanuel Macron accompagné de la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen cette semaine. Les visites de leaders de l’UE à Pékin se multiplient ces derniers mois, dans un contexte de forte inquiétude européenne sur le positionnement de la Chine au sujet de la guerre en Ukraine. Sur le plan des relations économiques avec l’empire du Milieu, cette succession de déplacements, émaillés de prises de position parfois dissonantes, peut interroger sur la capacité des Européens à adopter une vision commune, et donc à parler d’une seule voix. Ce qui est un préalable pour peser face à un interlocuteur si puissant, comme l’a rappelé Ursula von der Leyen jeudi dernier.

L’ancienne ministre de la défense d’Angela Merkel a prononcé, en amont de cette visite, un discours majeur, actant un durcissement de la ligne de Bruxelles vis-à-vis d’une Chine jugée «plus répressive à l’intérieur et plus affirmée à l’extérieur». Dans la sphère commerciale, l’ancienne ministre de la Défense d’Angela Merkel a plaidé pour une politique de «réduction des risques» (de-risking) au sein de la relation avec la Chine. Un concept pensé comme une alternative européenne au «découplage» (decoupling) prôné par les Etats-Unis. Concrètement, il s’agit de gommer les «dépendances critiques» de l’UE envers la Chine (terres rares, lithium, batteries, énergies renouvelables, médicaments…). L’ambition affichée est aussi d’enfin obtenir un «rééquilibrage» des relations commerciales avec la Chine - un traitement plus équitable des entreprises européennes - en assumant pour cela, d’instaurer le rapport de force.

Mais dans quelle mesure la ligne esquissée par la présidente de la Commission fait-elle consensus parmi les capitales européennes ? A Pékin, Olaf Scholz et Pedro Sanchez ont pour leur part adopté des discours autrement plus mesurés. Pour le sinologue Antoine Bondaz, des divergences entre les Vingt-Sept existent certes, mais elles sont à relativiser. «Depuis 2019, et l’adoption d’une position commune sur leur relation avec la Chine, les Européens font preuve de beaucoup plus de cohésion», pose le chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, et enseignant à Sciences Po.

Et cette «cohésion» nouvelle des Vingt-Sept s’étend aussi au commerce, selon Antoine Bondaz. Ces dernières années, les Européens se sont en effet dotés d’un véritable arsenal de défense en la matière : une série d’instruments législatifs destinés à obtenir ce fameux «rééquilibrage» des relations. Parmi ceux-ci, le Règlement sur les subventions étrangères doit servir à combattre la concurrence déloyale exercée en Europe par des entreprises bénéficiant de subventions de la part d’Etats tiers (souvent la Chine), quand «l’Instrument sur les marché publics internationaux» autorise l’UE à sévir face à des pays tiers (idem) jugés coupables de restreindre l’accès des sociétés européennes à leurs marchés publics.

«Ces outils devront bien sûr être jugés sur leurs résultats, mais leur création marque le début de la fin de la naïveté européenne. Ils sont le fruit d’une véritable prise de conscience de la nécessité d’instaurer le rapport de force pour obtenir la réciprocité. Je pense qu’il n’y a plus de divergence d’approche majeure entre les Etats membres sur ce point», poursuit Antoine Bondaz. Pourtant, il y a encore quelques années, certains États européens, dont ceux de l’Est de l’UE, étaient régulièrement partisans d’une plus grande mansuétude à l’égard de la Chine, dont ils espéraient obtenir des investissements massifs dans le cadre des «nouvelles routes de la soie». «Cela a changé : ils ont adopté une vision beaucoup plus réaliste vis-à-vis de Pékin : en partie parce que ces espoirs ont été déçus, et en partie en raison de leur atlantisme, dans le contexte des tensions sino-américaines», analyse le chercheur.

«Les Américains ont amené ces pays à évoluer sur le dossier chinois», abonde Alan Hervé, professeur à Sciences Po Rennes. «L’affaire lituanienne a aussi achevé de leur ouvrir les yeux sur la brutalité dont peut faire montre la Chine», relève ce spécialiste du commerce international. En janvier 2022, la Lituanie avait vu ses marchandises boycottées par la Chine, qui lui reprochait notamment d’avoir ouvert un bureau de représentation «de Taïwan» - plutôt que «de Taipei», comme toléré par Pékin. La Commission européenne avait porté l’affaire devant l’OMC. «La réaction soudée des Européens qui avaient ensuite fait bloc derrière la Commission symbolise à mes yeux la cohésion qui prévaut désormais face à la Chine, confirme le chercheur. Des pays comme l’Espagne, le Portugal ou la Grèce, ayant bénéficié des investissements chinois à la suite de la crise de la dette, restent certes plus prudents lorsqu’il s’agit de sanctionner Pékin. Mais globalement les positions des Vingt-Sept ont convergé, y compris sur la question des instruments de défense commerciale ».

En revanche, lesdits instruments ne seront pas suffisants pour obtenir un rééquilibrage de la relation commerciale, pour Alan Hervé. «Cela ne sera possible que si l’UE se dote d’une vraie politique industrielle commune, ce qui est loin d’être acquis. Seconde inconnue : les industries européennes vont-elles réellement diversifier leurs chaînes de valeur pour dépendre moins de la Chine ? Il est un peu présomptueux de parler de rééquilibrage tant que l’on reste dépendants».