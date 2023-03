Exxon s’apprête à réorganiser ses services supports

Exxon Mobil a décidé de regrouper ses services supports dans le cadre d’une réorganisation qui se traduira par une réduction de ses coûts et par quelques suppressions de postes. Le pétrolier américain, qui a dégagé des bénéfices records en 2022, prévoit de réunir des activités comme les achats, le service client et les services financiers au sein de trois nouvelles divisions dans le courant de l’année, selon une note adressée aux salariés et dont le Wall Street Journal a obtenu une copie. Ces nouvelles mesures, qui ne devraient pas entraîner de plan social, s’inscrivent dans le cadre de son programme visant à diminuer ses coûts de 9 milliards de dollars (8,4 milliards d’euros) d’ici à fin 2023 par rapport à 2019.