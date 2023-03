Europe centrale : des politiques sous contrainte

Sans surprise, les pays d’Europe centrale et orientale vont continuer à subir les répercussions de la crise énergétique en 2023. « La Hongrie et la République Tchèque resteront particulièrement exposées à la crise énergétique en 2023, ce qui aura un impact sur les politiques publiques, les gouvernements d’Europe centrale ayant choisi de protéger les consommateurs et, dans une moindre mesure, les entreprises, avec un système de cap sur les prix de l’énergie et de subventions aux prix alimentaires », selon Claire Dissaux, analyste crédit souverain marchés émergents chez Axa IM. Le Fonds monétaire international (FMI) estime que la croissance des économies européennes émergentes (hors pays en conflit et Turquie) devrait ralentir en moyenne à 1,7 % en 2023, contre 4,3 % en 2022.

Malgré l’action préventive des banques centrales, l’inflation, qui a continué à augmenter bien au-delà de la moyenne de l’Union européenne (UE), devrait y rester élevée en 2023, voire en 2024, en raison de la grande dépendance de la zone aux importations de gaz russe (voir le graphique page 18, en bas). Ainsi, la hausse des prix de l’énergie devrait renchérir les importations énergétiques nettes de la Hongrie d’environ 5 % du PIB entre 2021 et 2023, selon la Commission européenne.

« En termes d’inflation, tous les chocs se superposent, les anciens problèmes n’ont pas disparu, à commencer par les pénuries de main-d’œuvre, ce qui fait que l’inflation, en Europe de l’Est, a moins de chances d’être transitoire que dans d’autres pays de l’UE », analyse Julien Marcilly, économiste en chef chez GSA. En République Tchèque, le taux de chômage s’établit à 2,3 % au troisième trimestre 2022, selon l’office de la statistique national. En Pologne, le taux de chômage est, à 5 %, à son plus bas historique, malgré l’accueil de plus d’un million de réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine, qui participent à plus de 60 % au marché du travail (source : ministère de la Famille, du Travail et de la Politique sociale).

Croissance très basse

« L’inflation va rester élevée en 2023 parce que les marchés du travail sont beaucoup plus tendus que dans le reste de l’UE. Dans le cas de la Hongrie, on identifie une boucle prix-salaires : le gouvernement a beaucoup augmenté les salaires de la fonction publique, les pensions de retraite. Malgré l’inflation, les salaires réels ne baissent pas en Hongrie, ce qui est exceptionnel », explique Claire Dissaux (lire ‘La parole à…Grzegorz Sielewicz’). L’inflation, au mois d’octobre, y a dépassé les 20 % sur douze mois glissants. Elle dépassera 15 % en 2022 dans les pays d’Europe émergente, selon le FMI, ce qui amène les banques centrales à questionner l’efficacité et les limites de leur action face aux risques de récession (voir le graphique page 18, en haut). « En 2023, et potentiellement en 2024, les taux d’intérêt réels vont rester en territoire négatif, une situation plutôt favorable pour les ménages et les entreprises. Cela se reflète dans les prévisions du FMI parues le mois dernier, qui brossent le scénario d’une croissance très basse, voire proche de zéro, mais pas celui d’une chute brutale du PIB. Les politiques sont plus contracycliques que par le passé », relève Julien Marcilly. Malgré ces perspectives accommodantes, le taux de défaillances des entreprises a augmenté, dépassant son niveau d’avant 2019, contrairement au reste de la zone euro. Quant à la confiance des ménages, elle est à son plus bas historique, malgré la vigueur du marché de l’emploi et la relative bonne tenue des ventes de détail. Au nombre des causes, la hausse des taux directeurs s’est répercutée sur les ménages à travers les crédits, qui sont en majorité à taux variable dans la zone. En Hongrie, le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits immobiliers a augmenté de 2,8 points en 2022 et s’élevait à 7,3 % en août. Les ménages polonais ont puisé dans leur épargne en 2022 pour faire face aux dépenses, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Même s’ils identifient des points d’entrée possibles sur le marché de la dette locale en 2023, les investisseurs estiment que le relâchement des politiques monétaires n’est pas sans risques. « Le cadre de ciblage de l’inflation se détériore depuis cette forte hausse de l’inflation. C’est ce que l’on appelle la ‘fiscal dominance’, c’est-à-dire le risque de domination par la politique budgétaire, avec des gouvernements qui font pression sur les banques centrales pour limiter la hausse des taux. Les investisseurs obligataires peuvent craindre le risque inflationniste sur le long terme », relève Claire Dissaux.

En Pologne et en Hongrie, les banques centrales se sentent d’autant plus invitées à laisser filer l’inflation que les marges de manœuvre budgétaires seront réduites en 2023. « Les banques centrales sont placées entre le marteau et l’enclume, confrontées à la nécessité de remonter les taux pour combattre l’inflation, tout en souhaitant stopper les hausses en raison des conséquences négatives de celles-ci sur la croissance des économies. Il y a une déconnexion avec ce que l’on pourrait attendre de leur part et leurs décisions », analyse Eoghan McDonagh, gérant senior chez Allianz GI.

Déficits jumeaux

Deux des poids lourds de la zone sont confrontés à des déficits jumeaux qui vont peser sur la dépense publique en 2023. « Malgré les mesures de soutien, le contexte macroéconomique est détérioré en Pologne et la confiance des ménages est en berne. Le contexte de campagne électorale est source potentielle de risque. Une victoire de l’opposition pro-européenne en novembre 2023 serait positive pour les marchés, car elle permettrait de lever les inquiétudes sur le risque politique », expose Rollo Roscow, gestionnaire du fonds Schroder ISF Emerging Europe chez Schroders.

L’économie hongroise va se ressentir des politiques menées par le gouvernement avant les élections d’avril 2022. « Le déficit du compte courant s’élève à 7 % du PIB cette année, contrairement aux années précédentes où l’économie était stabilisée. Des mesures fiscales accommodantes ayant été annoncées dans le cadre de la campagne électorale, le déficit budgétaire pourrait atteindre environ 6 % du PIB. La hausse de l’inflation rendant coûteux le financement de tels déficits par les marchés, le gouvernement a opté pour une politique de modération fiscale, après les élections, et semble avoir repris le contrôle de sa trajectoire de dépenses. Il semble également qu’en 2023, la modération fiscale restera la règle », explique Rollo Roscow.

La Pologne, comme la Hongrie, sont déterminées à obtenir le feu vert de Bruxelles pour le versement des fonds nécessaires au financement des plans de relance, dans le cadre du programme NextGenEU. Dans le cas de la Pologne, la Commission retarde le déblocage de la première tranche du plan de relance en raison des inquiétudes liées à l’indépendance du système judiciaire dans le pays. Le plan, qui a été approuvé au printemps 2022, totalise 35,4 milliards d’euros (23,9 milliards d’euros de subventions et 11,5 milliards d’euros de prêts), soit environ 6 % du PIB. « En Pologne, il semble difficile d’anticiper un déboursement des fonds européens avant les élections, ce qui équivaut à une politique budgétaire restrictive en 2023, dans un contexte où l’inflation est déjà très élevée », remarque Julien Marcilly.

La Commission devrait prochainement rendre publique sa position sur la Hongrie, qui a soumis un plan de relance totalisant 5,8 milliards d’euros. Le versement des sommes relatives au fonds de cohésion de l’UE – 7,5 milliards, soit le tiers de l’enveloppe prévue pour la période 2021-2027– est également suspendu. Au total, le versement de l’équivalent de 10 % du PIB sera conditionné par le respect des critères fixés par Bruxelles. « Un blocage prolongé des fonds se traduirait par une perte de PIB de l’ordre de 1 point pour chaque pays, et affecterait la vigueur de la reprise après 2023 », selon Grzegorz Sielewicz (lire ‘La Parole à...’), chef économiste de Coface pour l’Europe centrale et orientale.

L’ancrage à l’UE reste une source de stabilité pour la zone sur le long terme, mais la volatilité en 2023, et sans doute en 2024, restera forte en raison de l’incertitude sur l’inflation et l’issue des négociations avec Bruxelles.