En zone euro, une croissance au ralenti au premier trimestre

La zone euro a enregistré au premier trimestre une croissance de son économie plus modérée qu’attendu, selon la première estimation du PIB publiée vendredi par Eurostat. Le PIB des 20 pays partageant désormais l’euro a progressé de 0,1% en janvier-mars par rapport aux trois mois précédents, au lieu de 0,2% anticipé. Sur un an, la croissance atteint 1,3%, au lieu de 1,4%. Au quatrième trimestre, l’économie avait stagné, et augmenté de 1,8% en rythme annuel.

Alors que la France a annoncé en début de journée une croissance à 0,2% pour les trois premiers mois de l’année, l’Allemagne a vu son économie stagner, à 0% au lieu de 0,2% attendu, évitant une récession technique après -0,5% en rythme trimestriel fin décembre. Le Fonds monétaire international (FMI) a prédit une baisse de 0,1% du PIB de l’Allemagne en 2023, le gouvernement allemand tablant lui sur une croissance de +0,4% depuis mercredi, au lieu de +0,2% initialement. «Une reprise progressive est en cours, malgré un environnement toujours difficile», a déclaré le ministre allemand de l’économie, Robert Habeck, qui s’attend à une accélération de la croissance après le premier trimestre.

Concernant la France, cette première estimation est conforme aux attentes formulées par la Banque de France, qui avait relevé en avril sa prévision de croissance à 0,2% au premier trimestre grâce au dynamisme dans l’industrie et les services en début d’année. L’Insee a cependant publié en même temps des dépenses de consommation des ménages à nouveau en baisse mensuelle, de -1,3% en mars après -0,8% en février, encore notamment pénalisées par une nouvelle baisse de la consommation alimentaire.

Les bonnes surprises sont venues de l’Espagne et de l’Italie, qui font, toutes deux, état d’une accélération de leur économie plus importante, à 0,5% au lieu de respectivement 0,3% et 0,2% attendus. Dans les deux cas, l’économie a été soutenue au premier trimestre par la demande domestique et les exportations, notamment liées aux réservations touristiques. La progression est même de 3,8% en Espagne par rapport au premier trimestre 2022, alors que le pays table sur une croissance moyenne allant de 1,6% (Banque d’Espagne) à 2,1% (gouvernement) cette année.

La croissance économique cette année devrait être l’une des plus faibles jamais enregistrées, à cause d’une forte baisse des revenus réels et de la hausse des taux d’intérêt. La Commission européenne prévoit une hausse du PIB de 0,9% en 2023, et de 1,5% en 2024. De quoi échapper à une récession malgré l’inflation et le resserrement de la politique monétaire que la Banque centrale européenne (BCE) devrait poursuivre jeudi.

Le diapason de l’inflation

En parallèle, les instituts statistiques français (Insee) et espagnol (INE) ont publié leurs premières estimations de l’inflation en avril. Malheureusement encore en hausse (bien qu’en décélération mensuelle) et au-dessus des prévisions dans l’Hexagone, de 5,7% à 5,9% en avril en rythme annuel (de 6,7% à 6,9% en données harmonisées HICP), à cause à la fois des coûts l’énergie (+7% en avril) et des services (+3,2%), alors que la hausse des prix a très légèrement diminué pour l’alimentation (+14,9%) et les produits manufacturés (+4,7%).

Le taux d’inflation s’est aussi accéléré en Espagne, de 3,3% à 4,1% en avril après un creux en mars, mais en deçà des attentes de 4,4% malgré une baisse annuelle plus faible que prévu pour les prix de l’électricité, et une hausse des prix des carburants – les prix ont ralenti pour l’alimentation, de même que l’inflation sous-jacente annuelle (hors énergie et alimentation), qui revient de 7,5% à 6,6 % en avril.

L’inflation annuelle a en revanche diminué en données harmonisées en avril de 7% à 6,3% en Irlande (11,9% pour l’inflation sous-jacente), et de 8% à 6,9% au Portugal (6,6% pour l’inflation sous-jacente).

Eurostat publiera ses premières estimations de l’inflation en zone euro, davantage attendues que celle de la croissance, mardi 2 mai.

(avec Reuters)

A lire aussi: