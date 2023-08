En Espagne, la droite conservatrice va tenter de décrocher une majorité

L’impasse politique dans laquelle l’Espagne est plongée depuis la fin du mois de juillet est-elle en passe d’être résolue ? Le roi d’Espagne Felipe VI a désigné dans la soirée du 22 août le chef du Parti populaire Alberto Nuñez Feijoo, pour tenter d’être investi président du gouvernement par le Parlement issu des élections législatives anticipées du 23 juillet dernier. Le scrutin n’avait pas permis de dégager une majorité.

Après deux jours de consultation avec les différents partis politiques présents au Parlement, Felipe VI a finalement opté pour le parti «qui a obtenu le plus grand nombre de sièges» selon un communiqué émanant du Palais royal, une pratique «devenue habituelle au fil des ans» sous l’actuelle Constitution espagnole.

Or, le leader de la droite conservatrice ne dispose pas à l’heure actuelle de la majorité suffisante pour former un gouvernement. Il ne peut en effet compter que sur 172 voix à la Chambre des députés : celles de son propre groupe, le Parti populaire (137), celles du parti d’extrême droite Vox (33) et celles des élus des deux petits partis régionaux UPN et Coalición Canaria. Au premier tour, une majorité absolue de 176 voix est requise alors qu’une majorité simple au deuxième tour suffit.

Un mois de tractations

Le dirigeant conservateur dispose néanmoins de plus d’un mois pour négocier avec les groupes parlementaires en vue de l’obtention des quatre voix qui lui manquent pour obtenir la majorité absolue : le débat d’investiture pour le poste de Président du gouvernement se tiendra en effet les 26 et 27 septembre prochains. Le PP a d’ores et déjà fait savoir qu’il entamerait les négociations dès lundi 28 août avec l’ensemble des partis, à l’exception du parti basque Bildu.

L’actuel Président du gouvernement Pedro Sánchez ne renonce pas pour autant à l’obtention d’un nouveau mandat. Egalement candidat à l’investiture, le socialiste espère réitérer le résultat du vote du 17 août dernier au cours duquel la socialiste Francina Armengol avait été élue à la présidence du Parlement espagnol avec 178 voix (sur 350), un score obtenu grâce au soutien des indépendantistes catalans. A l’heure actuelle, ce scénario reste néanmoins très hypothétique : le leader socialiste ne peut compter que sur les voix de son parti, le PSOE (121), ainsi que sur celles de Sumar, une coalition de partis de gauche dirigée par l’actuelle ministre du travail Yolanda Diaz (31). 24 sièges supplémentaires seront ainsi nécessaires pour lui donner une majorité absolue, ce qui suppose le soutien du PNV (le Parti nationaliste basque) (5), celui du BNG (Bloc nationaliste galicien) (1), des partis catalans ERC (7), Junts (7) et du parti basque EH Bildu (6). Or, les partis nationalistes ERC et Junts ont d’ores et déjà indiqué qu’un vote d’investiture nécessiterait de nouvelles négociations.

Le calendrier est serré. En cas d’échec du vote d’investiture d’Alberto Nuñez Feijoo fin septembre, un compte à rebours de deux mois sera déclenché pour tenter de dégager une autre majorité. Si un nouveau Président du gouvernement n’est pas élu avant le 27 novembre prochain, le Parlement sera dissous et de nouvelles élections législatives seront organisées le 14 janvier 2024.

