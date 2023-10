Dette publique : sur la scène européenne, la France voit ressurgir ses vieux démons

Activée depuis l’arrivée de la pandémie sur le Vieux continent, la clause de suspension du pacte de stabilité et de croissance va expirer à la fin de l’année. Cette parenthèse, où le niveau d’endettement des Etats membres était pour un temps devenu un sujet moins aigu à Bruxelles en raison des taux bas et de la nécessité de soutenir les économies face aux crises du covid et de l’énergie, est en train de se refermer.

Même si ces règles, encadrant la dette et le déficit des pays, font l’objet d’une profonde réforme, les traditionnels mauvais élèves, parmi lesquels figure la France (aux côtés de l’Italie, la Grèce ou de la Belgique), se savent de nouveau surveillés.

Le projet de budget pour 2024, présenté par le gouvernement français le 27 septembre, était scruté par les partenaires européens de la France. Ses chiffres, et peut-être plus encore, ceux de la loi de programmation pour les finances publiques jusqu’à 2027, dévoilée le même jour, ont provoqué les haussements de sourcils des tenants de la discipline budgétaire, au nord de l’Europe.

Dernier pays au-delà des 3%

A leur lecture, une conclusion, a minima, s’impose : l’effort de désendettement de l’Hexagone, pourtant promis par Bercy, n’aura pas lieu de sitôt. La France serait le dernier État membre de l’UE, avec la Slovaquie, à faire passer son déficit public sous la barre des 3 % du PIB, en 2027, selon des projections gouvernementales dont la crédibilité est très largement mise en doute. La source des 12 milliards d’euros d’économies à réaliser chaque année d’ici là pour y parvenir reste par exemple à déterminer.

«Les prévisions sont considérées comme très optimistes, même à Bercy. La France souhaitait envoyer un signal positif à Bruxelles, c’est raté… », résume une source diplomatique française. «La remise à plus tard de toute réduction de la dette, même modérée, est devenue une caractéristique permanente de la politique française : le déficit semble, en quelque sorte, être devenu le seul exutoire de la pression politique en France », juge pour sa part Sander Tordoir, économiste néerlandais du Centre for European Reform.

Une réforme décisive pour Paris

Pour autant, l’endettement de l’Hexagone suscite-t-il l’inquiétude à moyen terme, au point de parler d’un “problème français” en Europe ? «Comparé aux autres pays de l’UE, la France a désormais un haut niveau de dette (ndlr : 111,8% du PIB), seuls ceux de l’Italie et de la Grèce sont nettement supérieurs, pose Matthias Kullas, chef de division du think tank libéral allemand Centrum für Europäische Politik. Cependant, je ne parlerais pas d’un ‘problème français’, car jusqu’ici le gouvernement français a gardé le niveau de dette sous contrôle». Une nuance partagée par Sander Tordoir : «Je ne pense pas non plus qu’il y ait de problème français à ce stade, abonde l’économiste du Centre for European Reform. Mais celui-ci pourrait émerger si Paris n’utilise pas, à l’avenir, les périodes économiques favorables pour mettre un terme à l’augmentation constante de la dette».

La France pourrait-elle finir par y être contrainte par Bruxelles ? Cela dépendra de l’issue des pourparlers en cours au sujet de la réforme des règles budgétaires, une dernière ligne droite à l’enjeu particulièrement élevé pour Paris. En résumé, le projet législatif vise à remplacer le cadre actuel jugé irréaliste, et très peu respecté dans le passé, par un mécanisme «d’appropriation», par les Etats les plus endettés, de leur propre trajectoire de désendettement. Sur la base d’une analyse de la soutenabilité de sa dette» (‘debt sustainability analysis’, ou DSA), chaque Etat devra établir, de concert avec l’échelon communautaire, un plan budgétaire contraignant sur quatre ans. Mais, ce n’est pas tout. En contradiction avec cette logique initiale, les pays du Nord, l’Allemagne en tête, ont réussi à imposer une série de trois règles rigides, qualifiées de «garde-fou », telles que l’obligation «dans tout scénario» de réduire la dette du pays à l’issue de la période du plan.

Le leadership français affaibli ?

La France est vent debout contre ces ajouts, qu’elle s’efforce d’atténuer à Bruxelles. Et pour cause, elle en serait la première affectée, selon une récente étude de Bruegel. «Pour la plupart des pays dont la dette est supérieure à 60% du PIB, les ajustements requis [par le nouveau cadre] émaneraient de la méthodologie fondée sur la DSA, et non pas de ces trois garde-fous. Il y a toutefois d’importantes exceptions, la principale d’entre elles étant la France, pour qui la règle imposant une réduction de la dette après quatre ans exigerait un ajustement budgétaire beaucoup plus élevé que la méthodologie DSA», conclut le think tank européen. Ce constat pourrait placer Paris dans une posture délicate à la table des négociations.

Quelle qu’en soit l’issue, l’Hexagone peut craindre la résurgence de l’époque, pas si lointaine, où elle faisait régulièrement l’objet de remontrances publiques à Bruxelles.