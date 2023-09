«Des forces opposées pourraient agir autour du dollar dans les mois qui viennent»

L’Agefi : Vous ne voyez pas l’euro-dollar remonter dans les prochains mois. Est-ce parce que la Banque centrale européenne (BCE) s’alignerait sur une politique monétaire plus souple de la Fed ?

Ombretta Signori : L’euro-dollar devrait continuer à fluctuer dans une fourchette assez serrée dans les prochaines semaines voire les prochains mois. La Fed et la BCE sont arrivées à la fin, ou presque, de leur cycle de resserrement monétaire. Leur communication devrait rester à la vigilance sur l’inflation, puisque l’inflation sous-jacente est encore élevée et mettra du temps à refluer des deux côtés de l’Atlantique. En conséquence, le différentiel de politique monétaire ne devrait pas être le principal moteur pour la parité euro-dollar. Les communications plus ou moins convaincantes de la BCE et de la Fed aux réunions de septembre pourraient entraîner de la volatilité à court terme. Mais la balance des risques est un peu plus baissière pour l’euro étant donné la résilience actuelle de l’économie américaine.

Quels autres facteurs pourront jouer sur cette paire de devises ?

Il faudra suivre avec attention le cycle américain. Le dollar a déjà baissé de 8% contre un panier de devises depuis son pic de l’an dernier. Historiquement, le billet vert s’est plutôt déprécié dans les mois qui ont suivi la fin du cycle de resserrement de la Fed. Toutefois, un ralentissement plus marqué qu’attendu de l’économie américaine n’est pas nécessairement baissier pour le dollar, puisque c’est une devise généralement contracyclique : son statut de valeur refuge pourrait réduire les risques baissiers même en cas de récession. Des forces opposées pourraient donc agir dans les mois qui viennent.

