De nombreuses entreprises saoudiennes attendent d’être cotées en Bourse

L’Arabie saoudite compte actuellement 23 entreprises ayant obtenu l’autorisation de s’introduire en Bourse, a déclaré dimanche le président de l’Autorité du marché des capitaux (CMA) du royaume lors d’une conférence à Riyad. Il existe également plus de 75 demandes en attente d’approbation de cotation et 70 mandats signés avec des intermédiaires et conseillers financiers en vue de s’engager dans ce processus, a ajouté Mohammed bin Abdullah Elkuwaiz. Les sociétés qui obtiennent cet aval réglementaire ont six mois pour lancer leurs ventes publiques d’actions. L’an dernier, le marché boursier saoudien a enregistré 49 nouvelles cotations grâce auxquelles les entreprises ont levé environ 40 milliards de riyals (environ 10 milliards d’euros).