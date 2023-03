Credit Suisse dynamite la hiérarchie des créanciers

Le marché des obligations Additional Tier 1 (AT1) a subi lundi un test de résistance grandeur nature, après le sauvetage de Credit Suisse par UBS. Mais les investisseurs ne s’attendaient pas à un tel traitement. Le régulateur suisse (Finma) a décidé que les porteurs de ces titres très subordonnés paieront plus cher le sauvetage de la banque que les actionnaires. UBS rachète sa rivale pour 3 milliards de francs suisses, soit environ 0,76 franc par action, alors que les porteurs d’AT1 perdent la totalité de leur mise. Parmi les gros détenteurs, se trouvaient notamment (dans l’ordre alphabétique) AllianceBernstein, BlueBay, Fidelity, Invesco, Pimco, Vanguard, Vontobel, selon les données de Bloomberg.

«Il est stupéfiant et difficile de comprendre comment les régulateurs peuvent inverser la hiérarchie entre les détenteurs d’AT1 et les actionnaires», a déclaré à Reuters Jérôme Legras, gérant chez Axiom AI, investisseur dans ces titres de dette. «Même si la réglementation suisse est extrêmement défavorable aux porteurs d’AT1 et le procédé tout à fait légal, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas optimal pour les obligataires, indique Vincent Marioni, responsable gestion crédit chez Allianz GI, à L’Agefi. Ce n’est pas l’esprit d’être subordonné aux actions.»

La Finma a considéré que la garantie apportée par l’Etat, sous la forme d’une ordonnance, «déclenche un amortissement complet de la valeur nominale de tous les emprunts AT1 de Credit Suisse pour un volume d’environ 16 milliards de francs, et donc une augmentation des fonds propres de base». Concernant ces obligations perpétuelles, également appelées Cocos («contingent convertible») car convertibles en actions ou annulables lorsque le ratio de fonds propres CET1 de la banque baisse au-dessous de 5,125% ou de 7%, la banque suisse avait remboursé par anticipation en juillet 2022 sa dernière dette AT1 prévoyant une conversion en equity.

Litiges en vue

Mais le ratio de CET1 n’est a priori pas descendu sous les seuils prévus. Le cabinet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan a constitué dès dimanche une équipe d’avocats multi-juridictionnelle (Suisse, Etats-Unis, Royaume-Uni) pour représenter en justice les détenteurs d’AT1 émis par Credit Suisse qui le souhaiteront, dans la continuité des procédures qui avaient été engagées après la résolution de la banque espagnole Banco Popular en 2017. Dans ce dernier dossier toutefois, les actionnaires avaient, comme les créanciers subordonnés, perdu l’intégralité de leur mise.

La décision suisse constitue un vrai coup de massue pour les investisseurs dans ces dettes. «Certes, il s’agit d’une première pour les investisseurs subordonnés qui perdent tout, alors que les actionnaires reçoivent quelque chose. Mais le marché prend surtout conscience que ces instruments servent aussi à absorber les pertes et peuvent donc valoir zéro sans défaut ou faillite formelle de l’émetteur et sur simple décision du régulateur», explique Matthieu Bailly, gérant chez Octo AM. Avec une réaction immédiate dès lundi matin. Ces titres ont perdu entre 10 et 15 points de pourcentage en valeur, portant à 25-30 points la chute depuis un mois, le marché ayant pénalisé indistinctement les différents émetteurs. Des titres AT1 d’émetteurs solides comme BNP Paribas ou Crédit Agricole SA émis récemment avec des coupons de 7,25% et de 7,375% affichaient lundi des rendements compris entre 9% et 10%.

«La décision de déprécier les AT1 tout en valorisant les actions à 3 milliards de francs suisses pourrait entraîner une contagion des coûts de financement des banques à l’ensemble du secteur avec 202 milliards d’euros d’AT1 en circulation pour les seules banques européennes et plus de 23 milliards d’options de remboursements (call) cette année», indiquent les analystes de JPMorgan. Ceux-ci notent l’écartement de l’indice iTraxx des financières subordonnées à 268 pb, contre 228 pb vendredi et 150 pb il y a un mois. «Les investisseurs réinterprètent le risque de dépréciation et le classement de AT1 par rapport aux actions, même si Credit Suisse doit être considéré comme un événement isolé et idiosyncrasique», relèvent les stratégistes de CreditSights.

Chute du marché des AT1

La mise au point de la Banque centrale européenne (BCE), du Conseil de résolution unique (SRB) et de l’Autorité bancaire européenne (EBA), ainsi que celle de la Banque d’Angleterre avec la Financial conduct authority (FCA), qui ont réaffirmé que la hiérarchie de subordination prévoyait d’abord des pertes pour les actionnaires puis pour les obligataires subordonnés, a permis de réduire de moitié la chute des cours. Mais l’ajustement n’en reste pas moins sévère. «L’objectif de la BCE est d’éviter que le marché des AT1, qui a une réelle utilité pour les émetteurs, ne soit complètement mort, confirme Vincent Marioni, pour qui il y a un risque que le marché ne se relève pas. Tant que les rendements des AT1 restent aux niveaux actuels, supérieurs aux rendements des actions, il n’y a pas d’intérêt économique pour une banque à émettre ce type d’instrument. Donc soit le marché se normalise pour que cela redevienne un instrument de financement viable pour les banques, soit les rendements restent aux niveaux actuels et le marché disparaît.»

«Cette histoire est un choc car ces titres ont un rôle d’amortisseur, de coussin de protection pour les dettes Tier 2 et les dettes seniors, rappelle Jean-Luc Lepreux, analyste spécialisé chez Schelcher Prince. Le risque pour les banques est d’alourdir considérablement le coût du capital, en remplaçant les émissions de Cocos par des actions, et que cela entraîne un ‘credit crunch’ car elles limiteront aussi leur activité.»

La normalisation devrait prendre du temps, tant que la volatilité restera à un niveau élevé. Pour Matthieu Bailly, si le marché des AT1 ne trouve plus preneur en raison d’un risque trop aléatoire, les banques devraient alors chercher d’autres moyens pour répondre aux exigences réglementaires de fonds propres, soit via une augmentation des fonds propres, soit via une baisse du levier en augmentant les seuils et coussins de type CET1 ou MREL. Même si le marché repart, la distinction entre les émetteurs les plus solides et les autres, déjà pratiquée par les investisseurs, pourrait se renforcer, excluant certains acteurs des AT1. Le gérant spécialisé en crédit craint que d’autres établissements sensibles à la hausse des taux ne soient en difficulté. En particulier des banques régionales qui, en Espagne ou en Italie, auraient moins de fonds propres, seraient donc moins solides, et subiraient un renchérissement du coût de leur dettes Tier 2. L’ensemble des dettes obligataires bancaires, subordonnées comme senior, pâtissaient des craintes sur le secteur lundi.