Bloomberg, MarketAxess et Tradeweb créeront leur base de données obligataires en Europe

Bloomberg, MarketAxess et Tradeweb ont signé mardi 23 mai un accord pour créer une coentreprise dans le but de participer à l’appel d’offres pour devenir fournisseur de la future base de données consolidée européenne (consolidated tape, CT) sur les obligations. Les colégislateurs de l’Union européenne (UE) doivent adopter cette année la révision de la réglementation sur les marchés financiers (MIF 2), qui prévoit de créer 4 consolidated tape privées sélectionnées par l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma). Elles diffuseront publiquement les données, en prix et en volumes de transaction, post-négociation, sur les actions, les ETF, les obligations et les dérivés. Le débat pour ouvrir la base actions aux données pré-négociation bloque actuellement les négociations.

Les Bourses se sont associées en février pour candidater sur la consolidated tape actions avant de voir un projet concurrent des banques émerger en avril. Dans l’obligataire, les trois plateformes d’échanges spécialisées sur le «fixed income» apparaissaient depuis un an comme un ou des candidats naturels, a priori uniquement pour les titres d’entreprises.

Finbourne fournira l’infrastructure

L’objectif ? «Fournir une base consolidée de haute qualité offrant une transparence accrue et un accès à des données robustes et fiables. Cette initiative reflète la volonté conjointe des parties d’améliorer l’écosystème obligataire et de réaliser un investissement significatif pour remporter l’appel d’offres européen sur les obligations», indique le communiqué.

Les trois partenaires ont nommé Neil Ryan pour diriger cette initiative : très expérimenté sur ces sujets, ce dernier est aussi l’expert réglementaire de Finbourne Technology, société spécialisée dans la gestion de données financières dans le cloud, qui a simultanément été sélectionnée pour être fournisseur de l’infrastructure technologique et exploitant technique de la plateforme pour le compte de la coentreprise. Neil Ryan, qui a également été membre du groupe de travail consultatif de l’Esma, sera chargé de la production du prototype complet en utilisant les expertises de Bloomberg, MarketAxess et Tradeweb dans les marchés obligataires et les rapports de trading. La société Finbourne est déjà active en tant qu’opérateur approuvé (APA) pour le reporting des données sur les transactions hors marchés (OTC) dans le cadre de MIF 2 depuis 2018.

Neil Ryan a réexpliqué l’enjeu de produire une base efficace, viable et rentable «tout en permettant un accès ouvert et impartial à des données significatives et utiles». Il a insisté sur l’importance de la qualité dans le traitement et le nettoyage des données avant publication.

Une telle base existe déjà aux Etats-Unis sur les obligations depuis 2002 avec la plateforme Trace (Trade Reporting and Compliance Engine). Les recherches avaient montré que, avec davantage de transparence, les coûts de transaction mesurés en écart prix offert-prix demandé (spread bid-ask) avaient diminué rapidement, tout en améliorant plutôt la liquidité (cf. les travaux de Fany Declerck, TSE). Même si deux études commandées par l’industrie ont essayé d’en montrer les risques sur ce deuxième point.

