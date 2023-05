Bercy déroule le tapis vert aux investisseurs

Au lendemain du sommet «Choose France», Bercy a précisé les annonces des derniers jours avec la présentation du projet de loi «Industrie verte». «Ce projet de loi s’inscrit dans un contexte marqué par l’accélération de la transition climatique, de la réorganisation des chaînes de valeur post-Covid, et de relèvement brutal des taux d’intérêt», a résumé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. «Dans cette mondialisation d’un nouveau type, où chacun défend ses intérêts sans état d’âme, l’Europe doit trouver sa place en affirmant son indépendance», a-t-il poursuivi, tout en confiant que les discussions avec les chefs d’entreprises réunis à Versailles, «sous les dorures, étaient brutales».

Le nouveau cadre européen, présenté le 16 mars dernier en réponse à l’Inflation Reduction Act américain, a identifié huit domaines prioritaires dans la politique de décarbonation européenne: solaire, éolien, stockage, géothermique, électrolyseurs, biogaz, capture et stockage (CCS) et réseaux. Les choix français se sont arrêtés sur ce que Bruno Le Maire appelle les «Big Five» : les pompes à chaleur, l’éolien, le photovoltaïque, les batteries et l’hydrogène. «Nous arrêtons de nous disperser. Pour être efficaces, il nous faut choisir des filières», a martelé le ministre.

Boîte à outils

La France veut, pour accélérer le développement de ces filières, utiliser l’ensemble des outils de financement mis à disposition par l’Union européenne, avec des crédits d’impôts, des subventions et la mobilisation de l’épargne privée. Le Temporary Crisis Framework mis en place en mars 2022 permet ainsi de mobiliser des crédits d’impôts pour des projets décidés jusqu’à fin 2025, mais pouvant s’étaler jusqu’à fin 2029. «Ils concerneront des investissements corporels et incorporels, pour quatre des cinq secteurs prioritaires, à l’exception de l’hydrogène, qui bénéficie déjà de soutiens spécifiques dans le cadre du PIIEC (Projet important d’intérêt européen commun, ndlr)», a précisé Bruno Le Maire. Le coût total de la mesure est estimé à 500 millions d’euros par an.

Les subventions reposeront principalement sur Bpifrance, qui engagera 2,3 milliards d’euros de prêts directs et de garanties. «Toute subvention sera conditionnée par la mesure de l’empreinte carbone des entreprises», a averti le ministre. L’épargne des particuliers sera, elle aussi, sollicitée avec la création d’un livret d’épargne climat, et l’introduction d’au moins une UC (unité de compte) consacrée à l’investissement vert dans les produits d’assurance-vie et les PER (Plans d’épargne retraite), cette seconde mesure devant être fixée dans la loi.

Le projet inclut également des dispositions visant à protéger les investissements industriels : un label «EEE» (Excellence environnementale européenne) viendra distinguer les entreprises les plus vertueuses et leur donnera un accès privilégié à la commande publique européenne, qui totalise 150 milliards d’euros par an. Du côté des particuliers, Bruno Le Maire a confirmé que les bonus versés pour l’achat d’un véhicule électrique seraient réservés aux modèles produits sur le sol européen. «Sur les 1,2 milliard d’euros que l’Etat verse aujourd’hui, 40% partent en Asie», a déploré le ministre.

Le projet de loi sera examiné par l’Assemblée nationale à partir du 19 juin, puis transmis au Sénat le 17 juillet.