Warren Buffett continue de miser sur le trading japonais

L’oracle d’Omaha croit au potentiel du Japon. Preuve de l’attrait des marchés boursiers locaux, Warren Buffett relève sa participation au sein de cinq maisons de négoce, Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co et Sumitomo, dans lesquelles il avait investi en 2020.

Le conglomérat du milliardaire, Berkshire Hathaway, détient désormais plus de 8,5% de ces « sogo shoshas ». Nées dans le giron de groupes industriels japonais, ces maisons de négoce ont progressivement diversifié leurs activités aux échanges de matériaux, produits et denrées alimentaires, servant d’intermédiaires dans les échanges commerciaux.

Un modèle qui n’est pas sans rappeler celui de Berkshire Hathaway. «Nous pensons que ces cinq entreprises représentent non seulement le Japon, mais aussi le monde entier», a expliqué Warren Buffett en avril dernier au journal japonais Nikkei. «Elles ressemblent beaucoup à Berkshire. Elles possèdent beaucoup de choses différentes».

Des actions au plus haut

En investissant au moment de la pandémie de Covid-19, le milliardaire, connu pour ses gains sur les marchés actions, a pu bénéficier de la hausse des matières premières qui a porté l’activité de ces maisons de négoce. Elles lui ont rapporté entre 25 % et 66 % par an, dividendes inclus. Les actions de ces sociétés ont toutes grimpé de 30% cette année, celle de Marubeni s’affiche en hausse de 62% et a plus que triplé depuis la fin 2020.

L’optimisme récemment affiché par Warren Buffett a contribué à soutenir les marchés boursiers nippons, qui bénéficient par ailleurs des effets de la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ). L’indice phare de la Bourse de Tokyo, le Nikkei, a gagné 28% cette année. Des analystes prédisent toutefois la fin du beau temps. Selon la banque américaine Citigroup, les actions japonaises devraient subir une importante correction au cours du second semestre 2023, du fait de la récession aux Etats-Unis qui pèserait sur les bénéfices des entreprises nippones.