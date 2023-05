Unicredit révèle des résultats supérieurs aux attentes et bondit en Bourse

La banque italienne a relevé pour 2023 sa prévision de bénéfice, visant plus de 6,5 milliards d’euros, après avoir guidé en février vers un bénéfice supérieur à 5,2 milliards d’euros.

À la Bourse de Milan, l’action Unicredit bondissait de plus de 5% mercredi en milieu de matinée, à 18,6 euros.

Le bénéfice net des trois premiers mois s’est élevé à 2,06 milliards d’euros, dépassant largement les prévisions moyennes des analystes à 1,3 milliard d’euros selon un consensus fourni par la banque, grâce à une hausse annuelle des revenus de 18%.

Hausse des taux

Avec les taux d’intérêt de la zone euro au plus haut depuis 15 ans, UniCredit a déclaré qu’elle s’attendait à empocher plus de 12,6 milliards d’euros en 2023 grâce à l'écart entre les taux facturés aux emprunteurs et ceux payés pour lever de l’argent.

La banque a déclaré qu’elle reverserait 5,75 milliards d’euros ou plus aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d’actions sur les résultats de 2023. En février, UniCredit s’est lancé dans l’un des plans de distribution de capital les plus ambitieux d’Europe.

Les résultats solides de la banque italienne prouvent la résilience d’un secteur où une série de faillites cette année a ébranlé la confiance des investisseurs. Les régulateurs considèrent UniCrédit comme un acteur financier ayant une importance systémique mondiale.

Les revenus nets d’intérêts du trimestre ont également dépassé les attentes des analystes, augmentant de 43,6% en glissement annuel pour atteindre 3,3 milliards d’euros.

(Avec Reuters)

A lire aussi: