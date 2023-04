Un accord de place renforce la distribution de produits financiers

Dans une recommandation parue mercredi le 19 avril 2023, le Comité consultatif pour le secteur financier (CCSF) s’est prononcé sur «la stratégie d’investissement pour les particuliers». Abordant l’épineux sujet du mode de rémunération des intermédiaires, actuellement en débat à Bruxelles dans le cadre de discussions de la Commission européenne sur les investissements financiers pour les particuliers – la Retail Investement Strategy (RIS) –, le CCSF se positionne en faveur «du maintien du libre choix que permet la réglementation nationale actuelle» entre la rémunération par honoraires et celle par commissionnement. Ce choix est motivé par la crainte de «risques potentiels, par des évolutions inopportunes du cadre réglementaire de la distribution des produits financiers, de voir se créer un ‘advice gap’ [un défaut de conseil pour certains qui en auraient besoin, NDLR], déjà à l’œuvre dans d’autres pays».

Une position qui rejoint celle défendue publiquement par la Direction générale du Trésor français ces dernières semaines (et par France Assureurs), face aux menaces à peine voilées de la commissaire européenne aux Services financiers, Mairead Mcguinness, d’interdire le commissionnement.

Au-delà du débat sur le modèle de rémunération, le CCSF plaide en faveur d’un conseil «approprié» aux besoins et à la situation de l’épargnant, à travers «une gestion évolutive de l’allocation de portefeuille», avec notamment «la programmation de rendez-vous à des moments clés de la vie des clients ou à leur demande», en complément des rencontres régulières déjà prévues par la réglementation, afin de vérifier si «l’allocation est toujours cohérente avec leurs besoins et leur situation ainsi qu’avec l’évolution des conditions de marchés». Le comité propose également que les règles de conformité encadrant le «conseil approprié» soient «publiées, connues de l’épargnant et appliquées par l’ensemble des conseillers d’un même établissement ou d’un réseau de distribution».

«Communautariser» l’accord de place français

Le CCSF plaide également en faveur d’une plus grande transparence des frais, matérialisée par un seul tableau, qui reprend «à la fois les informations sur les rétrocessions de commissions (de la directive MIF2) et celles du tableau concernant l’information précontractuelle des produits financiers packagés (Priip), avec une présentation des frais récurrents et des frais ponctuels, et des performances du produit durant les exercices précédents». Dit autrement, le CCSF suggère de généraliser au niveau européen le tableau de frais que les assureurs français sont tenus de publier, suivant un accord de place conclu en février 2022.

Par ailleurs, le comité souhaite «renforcer la confiance dans les acteurs du marché», à travers une meilleure compréhension des produits financiers. A ce titre, il propose «l’instauration d’un cadre général européen pour la certification des conseillers, avec des équivalences entre les différents systèmes de certification nationaux existants afin d’harmoniser et de garantir un même niveau de compétence en matière de placement de produits d’épargne, en particulier sur la finance durable, sujet incontournable dans l’avenir».

Concernant les produits financiers, le CCSF plaide en faveur de l’instauration d’«une co-supervision de ceux distribués en libre prestation de services, à la fois par le régulateur du pays de l’investisseur et par l’autorité de supervision du pays d’origine du produit», une mesure à même de «renforcer la confiance des investisseurs dans les produits d’épargne distribués».

Réagissant à la parution du texte, France Assureurs a salué la recommandation, la qualifiant de «contribution importante» aux travaux sur la RIS actuellement menés par la Commission européenne.